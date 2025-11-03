Voge by Lorenzo presenta en San Luis la nueva DS800X Rally

Este, que pretende ser el modelo más ambicioso y aventurero de la marca hasta el momento, ya se encuentra disponible en la provincia de San Luis.

De esta forma, Voge by Lorenzo consolida su papel como referente regional en el segmento de motos premium de aventura.

Desde su desembarco en Argentina en 2021, Voge ha ido ganando terreno con propuestas cada vez más sólidas, pero la DS800X Rally parece marcar un antes y un después. Equipada con un motor bicilíndrico en paralelo de 798 cc, desarrollado por la propia marca, la moto entrega 94 caballos de potencia a 9.000 rpm y 81 Nm de torque máximo a 6.500 rpm.

Con rodado 18-21, cubiertas Pirelli Scorpion Rally STR, llantas de rayos tubeless, calienta puños y asiento, suspensiones KYB totalmente regulables con 200 mm de recorrido, ABS y control de tracción desconectables, frenos Nissin con doble disco delantero y pinzas radiales de 4 pistones, y un asiento plano a 850 mm, la 800 Rally ofrece un equipamiento que rivaliza con modelos mucho más costosos.

A esto se suma un amortiguador de dirección regulable tipo Dakar, una característica inédita en este rango de precios, y pedales off-road de serie. Con un despeje al suelo de 220 mm y un tanque de 24 litros, se posiciona como una verdadera máquina para la aventura.

La Voge DS800X Rally disponible en la Argentina, se perfila como la gran apuesta de la marca para conquistar el mercado global.

Desde hoy, ya se puede conocer y adquirir en el concesionario oficial en San Luis, Vogue by Lorenzo, ubicado en Av. España 1141.

Presentación exclusiva para prensa

La Voge DS800X Rally será presentada para la prensa de San Luis el viernes 7 de noviembre, de 19:00 a 21:00, en el concesionario oficial de Voge, ubicado en Av. España 1150.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo, que incluye Voge by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región de Cuyo.

Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.