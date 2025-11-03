Victorias de Estudiantes, Atlético Concarán y Belgrano de Daract

El fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo Regional Amateur (TRA) de AFA que en su fase provincial dejó como saldo las victorias de Atlético Concarán, Sportivo Estudiantes de San Luis y Defensores de Belgrano de Justo Daract.

El representativo del Departamento Chacabuco venció 3 a 2 a Estrella Roja de Candelaria, en tanto que el “Defe” daractense que venía de perder los puntos por la mala inclusión de un jugador en el cotejo ante Recreativo Pringles, se recompuso de la mejor manera: de visitante superó a Aviador Origone por 2 a 0.

Por su parte, el “Verde” que sueña con regresar al Federal “A” de AFA, derrotó de local 1 a 0 a la EFI Jrs. El cotejo estuvo marcado por una serie de incidentes que se registraron al final y que derivó en tres detenidos, algunos heridos con perdigones de balas policiales y un comisario con heridas en sus labios, producto de un golpe.

La fecha se completó con el empate en 1, en Justo Daract, entre Recreativo Pringles y Jorge Newbery de Villa Mercedes.

Números que no cierran

A la par del análisis estrictamente deportivo, los dirigentes volvieron a hacer hincapié en que los números no le están cerrando a los clubes que participan del torneo.

Hacen eje en que lo que ingresa en concepto de venta de entradas y lo que deja la cantina no alcanza cubrir el enorme gasto que tienen en seguridad, porque los obligan a pagar una dotación de 40 efectivos.

A manera de ejemplo mencionaron que Aviador Origone, que fue local ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, tuvo un gasto de $1.500.000: vendió 30 entradas a un valor de $10.000 cada una, es decir que recaudó $300.000. Sólo para cubrir el adicional de policías debe contar con $800.000. A esto hay que sumarle el pago de la terna arbitral.

Sábado 01 de noviembre

Zona 2

Atlético Concarán 3 - Estrella Roja de Candelaria 2

Libre: Pringles de Santa Rosa

-Domingo 2 de noviembre

Zona 1

Estudiantes 1- EFI Juniors 0

Libre: La Calera

Zona 3

Pringles de Justo Daract 1 - Jorge Newbery de VM 1

Aviador Origone 0 - Defensores de Belgrano de JD 2