Gimnasia hizo historia y venció a River en el Monumental después de 20 años

Gimnasia y Esgrima de La Plata logró este domingo una victoria histórica en el estadio Monumental al derrotar 1-0 a River Plate por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El único gol del partido lo marcó Luis Marcelo Torres a los 10 minutos del segundo tiempo, desde el punto penal, tras una infracción dentro del área que el propio delantero cambió por gol.

River, que había tenido un primer tiempo con varias llegadas claras pero sin efectividad, intentó revertir la historia en la segunda parte, pero se topó con la firme defensa del “Lobo” y una actuación sobresaliente del arquero Nelson Insfrán.

En el cierre del encuentro, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal para el conjunto local, revisado por el VAR, que pudo significar el empate. Sin embargo, el remate de Miguel Ángel Borja fue contenido por Insfrán, desatando la euforia de los hinchas de Gimnasia.

Con este resultado, el equipo platense rompió una racha de 20 años sin triunfos en el Monumental y sumó tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones en la tabla. River, en cambio, desperdició una gran oportunidad para acercarse a los líderes del torneo.