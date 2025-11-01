Las jugadoras de hockey a las que no dejan desarrollar su deporte

En un mensaje muy sentido y marcado por una evidente congoja, las jugadoras federadas de hockey de San Luis mostraron su desazón y su angustia por la respuesta siempre escasa que da la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial. “Lo único que queremos es jugar y que haya organización”, dijeron las deportistas en un comunicado difundido por las redes sociales en donde piden además que dejen de sacarles el dinero y suspender las fechas sin sentido.

Las decisiones de no jugar los partidos, que en muchos casos llegan a poco del horario programado, hizo que algunas categorías no tuvieran competencia durante todo el mes. “Las jugadores de hockey de distintos clubes de San Luis queremos manifestar nuestro profundo malestar ante la falta de respeto y planificación de la Secretaría de Deportes en base a la utilización de la cancha del Ave Fénix”, comienza el comunicado que va subiendo de tono y que cuestiona también los precios y la inacción de la Federación provincial de la actividad.

La última suspensión –un caso repetido según dijeron las deportistas- se anunció el jueves poco antes de las once de la noche, lo que generó “un enorme prejuicio para jugadoras que se prepararon con compromiso y esfuerzo durante toda la semana para la competencia”.

Las jugadoras abonan un alquiler mensual “muy importante” para usar las canchas y pese a eso tienen que sobrepasar muchos obstáculos para usarla, lo que impide cualquier planificación deportiva. Pero la falta de una cadena de hechos también llega al plano administrativo ya que los clubes no pueden en el Ave Fénix establecer cantinas ni colgar banderas de sponsors para recaudar fondos.

Además, las deportistas denunciaron que las instalaciones siguen en pleno deterioro y que “la infraestructura deportiva que debería acompañar nuestro crecimiento se encuentra en condiciones preocupantes”.