Noviembre trae un fin de semana extra largo

Cuatro días de descanso en la segunda quincena del penúltimo mes del año son algo así como una bendición para los atribulados trabajadores argentinos que ya planifican aunque sea una salida corta o simplemente estar en sus casas para cuando el calendario laboral lo permita.

El único feriado del mes no será uno más en el descanso anual. El viernes 21 de noviembre y el lunes 24 no serán días laborables, por los que sumados al fin de semana harán que el periodo de inactividad sea provechoso.

El último fin de semana largo del año comenzará el jueves 20 a la noche, ya que el viernes 21 se presenta como un día no laborable con fines turísticos, conocido también como “puente”, una iniciativa implementada para promover el descanso y fomentar el turismo.

Y terminará el lunes 24 de noviembre, día en que fue designado el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, originalmente establecido el jueves 20, pero trasladado al lunes.