  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Sabado 01 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Sabado 01 de Noviembre de 2025

EN VIVO

¿Cuándo es?

Noviembre trae un fin de semana extra largo

Serán cuatro días para el descanso y el ocio que los trabajadores argentinos esperan con ansias. Es el último fin de semana largo del año.

Por redacción
| Hace 1 hora

Cuatro días de descanso en la segunda quincena del penúltimo mes del año son algo así como una bendición para los atribulados trabajadores argentinos que ya planifican aunque sea una salida corta o simplemente estar en sus casas para cuando el calendario laboral lo permita.

 

 

El único feriado del mes no será uno más en el descanso anual. El viernes 21 de noviembre y el lunes 24 no serán días laborables, por los que sumados al fin de semana harán que el periodo de inactividad sea provechoso.

 

 

El último fin de semana largo del año comenzará el jueves 20 a la noche, ya que el viernes 21 se presenta como un día no laborable con fines turísticos, conocido también como “puente”, una iniciativa implementada para promover el descanso y fomentar el turismo.

 

 

Y terminará el lunes 24 de noviembre, día en que fue designado el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, originalmente establecido el jueves 20, pero trasladado al lunes. 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo