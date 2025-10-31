La reducción de la feria judicial suma voces en contra

La decisión del Gobierno provincial de reducir la feria judicial suma más y más rechazos. Ahora la que se pronunció fue la Federación Argentina de Colegios de Abogados, quien dijo que la feria con suspensión de términos no es un privilegio, sino un instrumento de orden público.

La agrupación le enseñó al gobernador Claudio Poggi algunas consideraciones que tiene el periodo de receso. “Protege la salud y el descanso de quienes integran y asisten al servicio de justicia; permite la previsibilidad organizativa de las licencias y garantiza calidad calidad en las resoluciones y en el patrocinio letrado”, señala el documento.

La entidad apoyó a los colegios de magistrados de las tres circunscripciones judiciales de la provincia que también se manifestaron en contra de la intención del Ejecutivo.

A la vez, la FACA propuso una reunión “con las autoridades competentes” para analizar la iniciativa, intercambiar la evidencia y garantizar “que toda decisión se adopte en pleno conocimiento de sus implicancias”.

La nota permite inferir que el Ejecutivo Provincial envió el proyecto a la Legislatura sin consultar a todos los actores participantes, una de las críticas más fuertes sobre la decisión. Sin embargo, el Gobierno dijo que escuchó a todas las voces para llevar adelante la inconsulta iniciativa.

“Reducir la feria judicial no es un medio eficaz para reducir la mora en las resoluciones”, dijo el organismo que enumeró que la tardanza de justicia se debe a causas estructurales que no se corrigen con una instrumentación meramente calendaria.