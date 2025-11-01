Lluvia de noviembre: el agua cayó con firmeza en toda la provincia

Tal cual se había anunciado, las lluvias fueron fuertes entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada en toda la provincia y La Punta, con 54 milímetros, fue la ciudad donde más agua cayó según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas. Otro punto de San Luis con altos registros de precipitaciones fue Potrero de los Funes, donde cayeron más de 45 milímetros.

Al podio de localidades con más caída de agua lo completa Las Chacras, en Juana Koslay, donde los pluviómetros marcaron 41 milímetros. En tanto que Nogolí y La Angelina estuvieron en un orden superior a los 30, al igual que San Luis capital.

En Villa Mercedes cayeron 12 milímetros, en Justo Daract 7. De todos modos, la REM informó que por problemas externos no pudo obtener la información de todas las localidades de la provincia.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura y un ambiente ventoso en toda la provincia, que tendrá cielo nublado con lluvias y tormentas durante el todo el día, especialmente en el centro. La mínima será de 12 grados –se espera que lleguen en horarios nocturnos- y la máxima rondará los 22.