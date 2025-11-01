Puntanos varados en la ruta por la rotura de un colectivo de Andesmar

Unos 50 pasajeros de un colectivo de Andesmar –algunos de ellos puntanos- que salió de Mendoza con destino a Retiro el viernes a la noche quedaron varados en la ruta durante gran parte de la noche debido a un desperfecto en el micro que no pudo solucionarse. Los viajeros manifestaron su enojo con la empresa por la falta de respuestas.

El micro partió de la terminal de ómnibus mendocina y debía recoger a los pasajeros puntanos a las 22:05 pero pasó con cuarenta minutos de demora. Sin embargo ese tiempo sería ínfimo en relación al que perdieron al llegar a General Levalle, la localidad cordobesa donde el vehículo se rompió.

Según contaron algunos pasajeros a El Diario de la República, el rodado quedó estacionado a la vera de la ruta a las 2:30 de la mañana y hasta las 10 del sábado no habían obtenido ninguna solución. “Hay gente que tiene sacados pasajes en avión a Estados Unidos y que ya perdió el vuelo”, dijeron, en medio de una persistente llovizna que agravó los ánimos.

La hora de llegada a la estación porteña estaba programada para las 8 de la mañana. “No tenemos ninguna respuesta de la empresa, no hay otro colectivo de refuerzo, hay gente que viaja por trabajo y que ya perdió el día”, acusaron.