19°SAN LUIS - Sabado 01 de Noviembre de 2025

19°SAN LUIS - Sabado 01 de Noviembre de 2025

Están indignados

Puntanos varados en la ruta por la rotura de un colectivo de Andesmar

En medio de la lluvia, pasaron casi toda la noche a la altura de General Levalle, en Córdoba. El colectivo salió de Mendoza con destino a Retiro. "Nadie en la empresa nos da una respuesta", dijeron. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 4 horas

Unos 50 pasajeros de un colectivo de Andesmar –algunos de ellos puntanos- que salió de Mendoza con destino a Retiro el viernes a la noche quedaron varados en la ruta durante gran parte de la noche debido a un desperfecto en el micro que no pudo solucionarse. Los viajeros manifestaron su enojo con la empresa por la falta de respuestas.

 

 

El micro partió de la terminal de ómnibus mendocina y debía recoger a los pasajeros puntanos a las 22:05 pero pasó con cuarenta minutos de demora. Sin embargo ese tiempo sería ínfimo en relación al que perdieron al llegar a General Levalle, la localidad cordobesa donde el vehículo se rompió.

 

 

Según contaron algunos pasajeros a El Diario de la República, el rodado quedó estacionado a la vera de la ruta a las 2:30 de la mañana y hasta las 10 del sábado no habían obtenido ninguna solución. “Hay gente que tiene sacados pasajes en avión a Estados Unidos y que ya perdió el vuelo”, dijeron, en medio de una persistente llovizna que agravó los ánimos.

 

 

La hora de llegada a la estación porteña estaba programada para las 8 de la mañana. “No tenemos ninguna respuesta de la empresa, no hay otro colectivo de refuerzo, hay gente que viaja por trabajo y que ya perdió el día”, acusaron.

 

 

 

 

 

