Por la mala inclusión de un jugador, Defensores de Daract perdió los puntos y fue multado

En el escritorio, pero debidamente fundamentado por un trámite que no se cumplió, el Consejo Federal de AFA le dio validez a una queja formal que Atlético Recreativo Pringles de Justo Daract le hizo a su vecino Defensores de Belgrano por la mala inclusión de un jugador en la primera fecha de la Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025. De esa forma le dio por ganado el partido, es decir que el equipo amarillo y negro sumó 3 puntos y no 1 por el empate en el campo de juego.

La resolución se conoció este jueves, en la previa de la segunda fecha que comenzará a disputarse el sábado. En su pronunciamiento, AFA dijo, entre otros conceptos, “que la entidad omitió la carga del certificado médico obligatorio correspondiente a Agustín Viale Cagnoli, quien ingresó en el segundo tiempo.

Además de darle por ganado a Atlético Recreativo Pringles, el organismo rector le impuso una multa económica a Defensores de Belgrano.

El partido se jugó el 18 de octubre por la primera fecha de la Zona 3 de la Región Cuyo, del Torneo Regional Federal Amateur. La multa económica para Defensores de Belgrano es de 150 entradas.

Desde ámbitos del fútbol, a la par de la negligencia que no se tendría que haber cometido, se considera como extremadamente severa la sanción, ya en un contexto de grandes dificultades económicas, Belgrano de Justo Daract no obtuvo ganancias en el primer partido y tiene que pagar 4.500.000 de pesos en multa.