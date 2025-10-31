El "Ciclón" sopla fuerte: ganó y se acerca a la punta

San Lorenzo derrotó a Riestra por 1 a 0 y se acerca a la punta de la zona B del Torneo Clausura 2025. El partido que disputó este viernes en el estadio Pedro Bidegain..

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alexis Cuello, con un buen remate de tijera a los cinco minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Ciclón” avanzó a la quinta posición de la zona B, con 22 unidades, mientras que Riestra se mantiene segundo, con 27 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude visitarán a Rosario Central, líder del grupo, el viernes 7 de noviembre a las 21:00, mientras que el “Malevo” recibirá a Independiente, el lunes 10 a las 19:00.

Síntesis de partido:

Torneo Clausura 2025.

Zona B.

Fecha 14.

San Lorenzo 1 - 0 Deportivo Riestra.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: José Carreras.

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Pablo Monje, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el segundo tiempo: 5m. Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Pedro Ramírez por Jonatan Goitia (R), 22m. Miguel Barbieri por Gabriel Obredor (R) y Nicolás Benegas por Antony Alonso (R); 29m. Teo Rodríguez Pagano por Ezequiel Cerutti (SL), 34m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL) y Diego Herazo por Agustín Ladstatter (SL); 40m. Santiago Vera por Milton Celiz (R) y Ramón González por Jonathan Herrera (R); 43m. Fabricio López por Facundo Gulli (SL).