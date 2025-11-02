Boca le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata y se prende en la pelea por el Clausura

Boca venció este domingo como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel, de penal, a los 52’, mientras que Edwin Cetré había igualado el marcador a los 14’ del complemento.

El equipo de Diego Martínez fue más efectivo en el tramo decisivo y supo resistir los embates del local, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Gabriel Neves a los 43 minutos de la segunda parte tras una fuerte infracción sobre Ander Herrera.

Con este triunfo, Boca suma tres puntos clave que lo acercan a los primeros puestos del campeonato y alimentan su ilusión de pelear por el título.