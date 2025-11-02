  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Domingo 02 de Noviembre de 2025

Torneo Clausura

Boca le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata y se prende en la pelea por el Clausura

Con goles de Zeballos y Merentiel, el Xeneize venció al Pincha en el Hirschi. Cetré había empatado y Neves vio la roja sobre el final. Boca se mete en la conversación del torneo.

Por redacción
| Hace 4 horas

Boca venció este domingo como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

 

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel, de penal, a los 52’, mientras que Edwin Cetré había igualado el marcador a los 14’ del complemento.

 

El equipo de Diego Martínez fue más efectivo en el tramo decisivo y supo resistir los embates del local, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Gabriel Neves a los 43 minutos de la segunda parte tras una fuerte infracción sobre Ander Herrera.

 

Con este triunfo, Boca suma tres puntos clave que lo acercan a los primeros puestos del campeonato y alimentan su ilusión de pelear por el título.

 

