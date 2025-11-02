Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

En medio de los movimientos dentro del Gabinete nacional, el presidente Javier Milei anunció este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.

El mandatario utilizó sus redes sociales para confirmar el nombramiento del flamante diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán, que presentó su renuncia días atrás.

La incorporación de Santilli refuerza el peso político bonaerense dentro del gobierno libertario y marca un nuevo gesto de apertura hacia dirigentes con trayectoria en la gestión pública, tras los recientes cambios que también incluyeron la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.