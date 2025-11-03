  • Nuestras redes
27°SAN LUIS - Lunes 03 de Noviembre de 2025

Justicia de San Luis

Renunció el juez Hugo Saá Petrino

La dimisión, que fue aceptada por el gobernador, se hará efectiva a partir del 30 de abril del 2026. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El integrante del Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, Hugo Guillermo Saá Petrino, presentó su renuncia al cargo.

 

La dimisión, que tiene carácter de irrevocable, se efectivizará a partir del 30 de abril de 2026, según comunicó la oficina de prensa del gobierno provincial.

 

"La renuncia fue aceptada por el gobernador", informó la vocería.

 

El informe se completa con un  textual de la carta de renuncia de Saá Petrino: “Luego de transitar más de 26 años de actividad en el Poder Judicial, razones de índole estrictamente personales motivan y justifican mi alejamiento del ejercicio de la judicatura para poder abocarme en el desarrollo y tránsito de la abogacía, como un nuevo camino y desafío profesional y personal”.

 

La trayectoria de Saá Petrino indica que ejerció la presidencia del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales. 

 

