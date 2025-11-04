  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

22°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

Mucha agua y granizo

Cayeron piedras en La Calera y la lluvia llegó a casi todo San Luis

En la ciudad de San Luis hubo una intensa precipitación de casi 60 milímetros. En Naschel, la lluvia superó los 36 mm. La caída de agua también benefició a localidades del departamento Pringles.

Por redacción
| Hace 6 horas

El temporal que el lunes a la noche avanzó sobre gran parte de la provincia de San Luis y que generó una alerta amarilla, trajo lluvias (muy abundantes en la zona de San Luis), la caída de granizo (de gran tamaño en La Calera) y una sensible baja de la temperatura.

 

Cerca de las 24:00, vecinos del norte puntano empezaron a difundir fotos de las piedras del tamaño de un huevo que cayeron en la localidad del Departamento Belgrano. “Fue cerca de las 23:00. Algunas eran de gran magnitud, después vino un granizo más chico y felizmente para esta zona, llovió”, describió una autoridad de la comuna.

 

En la ciudad de San Luis, alrededor de las 05:00 la lluvia incrementó su intensidad y se vio acompañada por una granizada.

 

De acuerdo al informe de precipitaciones de la ULP, en el pluviómetro del Aeropuerto de San Luis a las 06:00 del martes se constataron 58 mm, en tanto que en Naschel marcó 36,5 mm.

 

En Donovan (Juana Koslay) 13 mm, en El Trapiche (Pringles) 26,2 mm, en Estancia Grande 28 mm, en La Cumbre 17,3 mm, en La Punta 37,8, en La Toma 25,2, en Las Chacras (San Martín) 24, 6 mm, en Los Coros 8,4 mm, en Merlo Alto 10,2 mm, en Potrero de los Funes 27,9 mm, en Villa Larca 10,7 mm y San Luis Rural 15,2 mm.

 

En Villa de la Quebrada llovió y hubo una granizada.

 

El pronóstico para este miércoles indica que volverá a llover y las tormentas se extenderán hasta el fin de semana.

 

 

