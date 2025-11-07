Los ocurrentes mensajes para Poggi en el Instituto de Formación Docente

Los mensajes apuntaron contra el recorte en Educación y repudiaron la "timba financiera". Foto: gentileza.

Este viernes, se desarrolló un acto de colación en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC). En los pasillos de la casa de estudios, sonó fuerte la información de que Claudio Poggi estaba invitado. Frente a una posible visita, algunos estudiantes llenaron las instalaciones de mensajes y consignas que reflejan el terrible panorama de precarización que se vive en el sector.

Mensajes para Poggi y el Gobierno de Milei. Foto: gentileza.



La idea, aunque no oficializada, parecía ser clara: indudablemente, Poggi se iba a tener que enfrentar a la incomodidad de leer los reclamos. Pero quizás a sabiendas de la movida, no asistió al encuentro. En su lugar, fue la titular de Educación Superior, Karina Fernández. Aun así, la fuerza del hartazgo fue más grande y los llamativos carteles trascendieron.



Algunos Mensajes



Una de las consignas mostraba una especie de meme, donde el cuerpo de Charles Darwin estaba fusionado con la cara del Gobernador. "Poggi y Darwin tienen cositas en común. La gran diferencia es que uno estudió y el otro solo sabe recortar en educación," reza con crudeza el mensaje firmado por "Futuros Docentes".

Ingeniosos mensajes contra el ajuste en Educación.



Al mismo tiempo, otros carteles arrojaban quejas contra Nación, especialmente orientadas a la represión contra los jubilados y la crítica situación por el brutal ajuste.



"En mi PC prestada, porque el Gobernador y el Ministro de Educación nunca pisaron un aula, creen que lo mejor para un estudiante es aprender detrás de un monitor," apunta otro meme.

Un meme que lo dice todo. Foto: gentileza.



"Poggi, dejá de jugar a la timba financiera con los salarios de nuestros docentes," agrega un cartel.

Claro mensaje para Poggi. Foto: gentileza.



En definitiva, la comunidad educativa del Instituto no aguanta más la doble moral: por un lado, se pregona el 2026 como el "Año de la Educación", y por el otro se hunde a los docentes con salarios de indigencia, no solo con la inacción local, sino con el apoyo nacional a las políticas más elitistas de la historia reciente.

