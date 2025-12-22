River va por un tercer refuerzo

River no para en el mercado de pases de cara al 2026 y tras anunciar los fichajes de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno aceleró por Santino Andino y mantiene negociaciones muy avanzadas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto millonario tendría todo encaminado para que el atacante de 20 años se convierta en el tercer refuerzo para la próxima temporada.

El delantero mendocino milita actualmente en Godoy Cruz, pero el reciente descenso del “Tomba” a la Primera Nacional abrió las puertas para que el joven con pasado en la Selección Argentina Sub 20 -participó del Mundial de la categoría en Chile 2025- busque una posible salida del club.

En los próximos días, la Comisión Directiva de River y la de Godoy Cruz se reunirán para ultimar detalles en torno al fichaje de Andino. La operación sería por el 100% del pase del futbolista, aunque todavía resta definir los montos de la transferencia.

Si bien el elenco de Mendoza había tazado al joven atacante en aproximadamente 10 millones de dólares, e incluso rechazó una propuesta del Olympiacos de Grecia de 7.5 millones de la divisa estadounidense a mediados del corriente año, el reciente descenso del “Tomba” habría generado que la dirigencia encabezada por José Mansur baje sus pretensiones.

Pese al descenso de Godoy Cruz, Santino Andino fue de lo más destacado y demostró condiciones suficientes para mantenerse en la categoría más alta del fútbol argentino. En total disputó 48 partidos en los que consiguió convertir en ocho oportunidades y se despachó con cinco asistencias.

Aunque las negociaciones entre las partes parecen encaminadas, habrá que esperar por el correr de los días para conocer el desenlace de esta historia.