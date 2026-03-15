Lafinur consiguió su objetivo y sigue en la Liga Nacional

En un partido vibrante, Lafinur consiguió su objetivo de principios de año y logró la permanencia en la Liga Nacional de Voley. Venció por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata y cerró la serie con un 2 a 0 que le permitió seguir en la categoría.

El encuentro fue cambiante y por momentos muy parejo, incluso más del que disputaron el fin de semana pasado donde los puntanos se impusieron con claridad por 3 a 0. El primer set del sábado fue obtenido con contundencia por los locales por 25 a 18; en cambio en el segundo “El Cruzado” sufrió más de la cuenta y extendió el resultado a 28-26.

En el tercero, Estudiantes asomó la cabeza y puso en peligro el partido al ganarlo por 25-22, por lo que Lafinur tuvo que cerrar el cotejo en el cuarto set con un contundente 25-19.

Por primera vez en la temporada, Lafinur salió en sus compromisos de local del Pedro Presti, -el escenario que le sirvió de base al equipo durante todo el torneo- y recibió al joven equipo platense en el Ave Fénix.

Un buen marco del público celebró el triunfo pero fundamentalmente el logro de Lafinur de seguir un año más en una de las categorías más competitivas del voley nacional.