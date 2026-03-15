Boca empató ante Unión y sumó seis partidos sin derrotas

En un partido intenso, Unión de Santa Fe y Boca Juniors no pudieron vencerse. Igualaron en uno y la gran figura fue el arquero del "Tatengue" Matías Mansilla, que evitó que el conjunto de Ubeda se llevara los tres puntos.

Julián Palacios abrió la cuenta para Unión y Miguel Merenriel selló el marcador definitivo en el estadio "15 de abril".

El otro partido que cerró la jornada del domingo lo animaron Tigre y Argentinos Juniors. El resultado también fue empate en 1.

Unión había comenzado en ventaja desde los 41 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Julián Palacios, aunque el delantero Miguel Merentiel pudo igualar cuando iban 12 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Xeneize” alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó dos de ellos, y es sexto en la zona A, con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es segundo en el grupo, con dos puntos más.

En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, el domingo 22 de marzo a las 20:00, mientras que el “Tatengue” visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 21 a partir de las 17:45.

Tigre sigue invicto

Tigre igualó 1-1 con Argentinos Juniors en un partido en el que fue fundamental el juego aéreo y que disputaron en el estadio José Dellagiovanna, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita arrancó en ventaja con el frentazo del defensor Francisco Álvarez, aunque un efectivo cabezazo del delantero Alfio Oviedo marcó la igualdad final.

Con el empate, el equipo que dirige Diego Dabove es cuarto en el grupo B, con 17 unidades y seis más que el “Bicho”, que se ubica décimo en la zona.

En la próxima fecha, el “Matador” deberá visitara a Banfield, el viernes 20 de marzo a las 21:00, mientras que el elenco conducido por Nicolás Diez recibirá a Platense, en un clásico que se disputará el domingo 22 de marzo a partir de las 22:15.