Diez años de una banda que nació en un momento histórico

La banda que este miércoles celebrará sus diez años de vida en el Centro Cultural Puente Blanco nació una noche llena de emociones en ese mismo complejo. Fue en la primera edición de "San Luis le canta a Cerati" y convocados por César Blanco, una veintena de artistas provinciales–del recordado tenor Daniel Fernández y su inolvidable versión de "Corazón delator" junto a Martín Barroso a Lucas Piriz, cantante de La Piedra; del hip hopero Sacha a Karina Soria, actual miembro de Elen Jambre- recordaron al líder de Soda Stéreo.

El grupo musical estable que acompañó a todos los invitados aquella noche fue un seleccionado que armó César Blanco para aquel momento, a esta altura histórico. La primera década de “El rito” se celebrará con un show en el mismo lugar en que nació, el miércoles 10 a partir de las 21.

La razón que el propio Blanco encontró para explicar la permanencia del grupo es, además del esfuerzo tanto en lo musical como en lo personal, no abusar del recuerdo de la carrera del trío ni de su líder. “Es por eso que somos una banda que aparecemos en escena pocas veces en el año”, aseguró el cantante y guitarrista.

Si bien la primera vez de la banda fue en noviembre de 2015, “El rito” se vio obligado a posponer su festejo un mes porque no encontró disponibilidad en los teatros de la provincia para esa fecha. El detalle y el hecho de sea mitad de semana no desalienta a los organizadores ya que “la gente siempre se volcó de muy buena manera a cada uno de nuestros shows”.

A lo largo de la década, “El rito” cambió varias veces de formación y en la actualidad se conforma con Blanco en la voz, Jorge "Ave" Torres en el bajo, Gustavo Suárez en guitarra, Javier Herrera en teclados y Javier Bentivegna en batería, todos músicos de enorme trayectoria en la provincia que, según César, “se pusieron el overol y con mucho placer interpretan estas canciones”.

Gran admirador de la obra de Soda y de Gustavo, Blanco está muy contento con el anuncio de “Ecos”, el show que Zeta Bossio y Charly Alberti organizaron para marzo con la presencia virtual de Cerati. “No veo la razón de porqué no homenajear y disfrutar de un show con Gustavo, aunque sea de manera artificial o como quieran llamarlo. Ellos son los dueños del grupo y más allá de que sea un negocio también es una manera de mantener viva a la banda. Si Dios quiere ahí estaré para disfrutar de un show más de Soda”.