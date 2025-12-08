Viajó Milei y Bartolomé Abdala quedó a cargo del gobierno nacional

Este lunes a la noche, ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Esteban Abdala, quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

“Es un orgullo inmenso para mi asumir esta responsabilidad histórica”, expresó el legislador puntano.

Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023, y días después fue electo Presidente Provisional del Senado. Fue ratificado en su cargo en dos oportunidades, en febrero de 2024 y un año más tarde (febrero de 2025), circunstancia que actualmente le permite ejercer esta importante responsabilidad.

La agenda del Presidente

Javier Milei emprendió el viaje oficial a Oslo, la capital de Noruega, con un claro propósito político: acompañar a María Corina Machado, fundadora de Vente Venezuela y figura central de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

El vuelo salió del aeropuerto de Ezeiza pasadas las 20:00 de este lunes, con llegada prevista a Noruega el martes por la tarde, tal cual estaba programado.

La distinción a Machado se entregará el miércoles a las 09:00en el Ayuntamiento de Oslo.

Este evento tendrá una fuerte presencia latinoamericana, ya que, además de Milei, confirmaron su asistencia los presidentes de Paraguay (Santiago Peña), Panamá (José Raúl Mulino) y Ecuador (Daniel Noboa).

Tras la ceremonia del Nobel, el mandatario argentino cumplirá con una apretada agenda bilateral:

11:30 hs: Entrevista con el Rey de Noruega, Harald V.

13:10 hs: Reunión con el Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano".

La presencia de Milei es un fuerte gesto de apoyo a su lucha, que, según Machado, la obliga a vivir "en la clandestinidad dentro de su país".

El regreso del presidente a Buenos Aires está programado para el miércoles a las 16:00 de Oslo, arribando al país el jueves a las 9:30 horas.