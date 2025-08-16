Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo; Huracán se impuso 1-0 ante Argentinos Juniors

Plantense se enfrentó ante San Lorenzo y Huracán hizo lo propio con Argentinos Juniors. Los encuentros dejaron mucho para analizar, con despliegues ofensivos que descolocaron las áreas defensivas.

Platense vs San Lorenzo



El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez, en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota, el “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos.



Los dos goles del “Calamar” llegaron de la mano del centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que el único tanto del “Cuervo” fue realizado por el lateral izquierdo Elías Báez.



Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno. Alexis Cuello y Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.



Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol.



A los 5 minutos, el “Calamar "abrió el marcador. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de San Lorenzo y envió la pelota al fondo de la red.



Pero, a los 26 minutos, el “Cuervo” empató el marcador. El lateral izquierdo Elías Báez cabeceó dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco de su contrincante.



Sin embargo, en el minuto 45+3, Platense se adelantó en el marcador. El centro delantero paraguayo Ronaldo Martínez definió una jugada ofensiva prometedora y concretó el 2-1.



En el complemento del encuentro, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir su situación dentro del terreno de juego, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota.

Huracán vs Argentinos Juniors



Sobre el arranque del primer tiempo, la pelota se fue al córner y respondió desde la esquina Argentinos Juniors. El encargado de tirarlo fue Nicolás Oroz.



A los 6 minutos, el árbitro sacó una tarjeta amarilla para Emmanuel Ojeda. A los 21 minutos, sacaron una tarjeta amarilla para Francisco Álvarez.



A los 32 minutos, amonestaron con una tarjeta amarilla para Federico Fattori. Argentinos Juniors tenía ya 2 jugadores amonestados. Pero en los 35 minutos, pusieron tarjeta amarilla para Hernán Galíndez. Huracán contabilizaba 2 jugadores amonestados.



Así, especialmente sobre el primer tiempo, hubo muchas faltas. A los 36 minutos, por ejemplo, Lobo Medina decidió expulsar al ex-Huracán luego de revisar la jugada en el VAR, en la que el mediocampista le metió un codazo en la cara a Leonardo Gil.



Ya en el segundo tiempo, a los 9 minutos, el árbitro sacó una tarjeta amarilla para Facundo Waller. Huracán contaba con 3 jugadores amonestados. Durante varios minutos, fueron amonestando a jugadores, en un partido "caliente".



Sin embargo, en medio de un tenso equilibro, a los 41 minutos, Agustín Urzi puso el 1-0 para Huracán.

Con información de NA/Internet.

