Di María le dio la victoria a Rosario Central ante Newell's

Rosario Central derrotó 1-0 a Newell's Old Boys en una nueva edición del clásico rosarino por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la tarde fue Ángel Di María, quien a los 82 minutos rompió la paridad con un remate que desató la locura en el Gigante de Arroyito.

El partido fue parejo y de pierna fuerte, con varias amonestaciones de ambos lados y la expulsión de Lollo en la visita a los 89 minutos. La tensión fue en aumento con el correr de los minutos, pero la jerarquía del “Fideo” inclinó la balanza para los dirigidos por Rosario Central.

Newell’s intentó reaccionar en los últimos minutos, pero se quedó sin tiempo y sin ideas. Con esta victoria, el “Canalla” sumó tres puntos clave para seguir prendido en la pelea del campeonato, mientras que la “Lepra” se marchó con las manos vacías en un clásico cargado de emociones.