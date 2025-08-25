Nuevos audios de Spagnuolo apuntan a Pettovello y mencionan conflictos con Mondino

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

Según reveló Noticias Argentinas, los audios fueron difundidos por el programa “Argenzuela” en Radio 10. En ellos, Spagnuolo acusa a Pettovello de traicionarlo: “Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier”.

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren internas crecientes en el oficialismo.

Entre las frases más fuertes, Spagnuolo apunta contra Pettovello: “Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”. Y agrega: “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda”.

En otro pasaje menciona problemas que involucrarían a la excanciller Mondino: “Fijate los quilombos que están teniendo… están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”.

El exfuncionario también desliza una crítica al Presidente, en tono irónico: “Javier desentendido de todo”.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno insisten en que se trata de una “monumental operación” de la oposición y reiteran la “absoluta falsedad del contenido” de las grabaciones.