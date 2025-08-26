  • Nuestras redes
Martes 26 de Agosto de 2025

Revés para el gobierno

Una medida judicial que trae tranquilidad a los empleados del INTA

La Justicia falló a favor de ATE y frenó el pase a disponibilidad por parte de los empleados del organismo y, en caso de que no cumpla, el Ejecutivo deberá pagar una multa diaria.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Justicia falló este martes a favor de ATE ante una presentación contra los pases a disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dispuso una sanción económica de $10 millones diarios en caso de que el Gobierno no se rectifique sobre la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía.

 

De esta manera, la Justicia obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la resolución y, en caso de que no cumpla con lo solicitado, el Poder Ejecutivo deberá pagar una multa diaria de 10 millones de pesos.

 

Frente a esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de “coimeros y cabezas duras”.

 

El miércoles de la semana pasada, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el DNU 462/2025, que eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

Pese a que el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo, lo que ATE consideró como un accionar “al margen de la ley”.

 

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, dispuso este martes la sanción económica al Ejecutivo que “podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder”.

 

“¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!”, expresó Aguiar desde sus redes.

 

Y añadió que “a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”.

 

