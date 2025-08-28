  • Nuestras redes
Jueves 28 de Agosto de 2025



Fórmula Uno

El sorprendente cambio físico de Colapinto

Difundieron una imagen de su nuevo aspecto con el cuello más desarrollado. El argentino correrá este fin de semana el GP de Países Bajos.

Por redacción
| Hace 2 horas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la Fórmula 1, presentó un impactante cambio físico.

 

Es que en su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.

 

Dicha zona del cuerpo es una de las más entrenadas por los pilotos de Fórmula 1, debido a que tienen que soportar unas enormes fuerzas G (hasta seis veces la aceleración de la gravedad) en las curvas y frenadas. Además, les sirve para evitar la fatiga e incluso reduce el riesgo de lesiones graves, como el latigazo cervical.

 

Colapinto irá este fin de semana en busca de sus primeros puntos del año en la Fórmula 1.

 

