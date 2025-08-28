Incidentes en Corrientes por la presencia de Karina Milei y Martín Menem

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada este jueves en Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

El partido liberal tenía previsto realizar una caminata por el centro de la ciudad de Corrientes para acompañar a Almirón durante su cierre de campaña, pero sus referentes debieron ser retirados del lugar en medio de golpes y forcejeos.

“Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró en el cierre de campaña de Corrientes. Un grupo de personas irrumpieron violentamente en la caminata de LLA con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”, manifestó el partido en un comunicado.

Tras el episodio, Menem también salió a expresarse en sus redes sociales y sentenció que “no hay término medio. Tenemos dos caminos: avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre”.

En declaraciones a la prensa, Almirón se sumó al repudio a los hechos de violencia y lo atribuyó a “gente que no se banca competir” en las urnas.

“Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría”, relató Almirón.

Y añadió que “el 31 de agosto los correntinos vamos a votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”.

Durante los momentos de tensión que se vivieron en tierras correntinas, la periodista de La Nación+ Carla Ricciotti tuvo un cruce con el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, mientras que militantes de LLA agredieron al camarógrafo y a una periodista de A24.