Festejan los hermanos Valdés: el oficialismo se impuso en Corrientes

“Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, destacó, desde sus redes sociales, el espacio de Provincias Unidas, al que pertenece el gobernador saliente Gustavo Valdés.

Su hermano, el gobernador electo Juan Pablo Valdés, destacó este domingo por la noche que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, tras conocer los primeros resultados que lo tienen arriba con más del 50% de los votos.

“Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro”, expresó el mandatario electo desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes.

De acuerdo a los primeros resultados, Juan Pablo Valdés se imponía con el 52,61 por ciento de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes, seguido por el peronista Martín Ascúa, que reunía el 20,1, y Ricardo Colombi, con el 17,27, escrutadas el 11,22 por ciento de las mesas.

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicaba en un cuarto lugar con el 8,2 por ciento, según el escrutinio provisorio.

Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

