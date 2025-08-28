Agenda: agosto se despide a puro show

JUEVES

Solo de guitarra

Uno de los solistas folclóricos más reconocidos de la nueva camada de músicos puntanos, Braiyan Gatica, presentará sus canciones y su guitarra a partir de las 22 en Casa Mollo, de Rivadavia 928 con entrada gratis.

Del palo latinoamericano

El bar Chacras inicia su fin de semana final de agosto con Marianela Arce y las tamboras en un espectáculo de música latinoamericana que comenzará cerca de las 21. Cerveza, ritmo y Caribe musical en el nuevo espacio de Italia 5592.

Dos repetidos

Por segundo fin de semana consecutivo Malena Herrera y Fede Acosta mostrarán canciones del repertorio internacional en All Right, el bar de la avenida Illía, que nuevamente les abre sus puertas para mostrar su arte un recorrido por los éxitos de los 2000.

VIERNES

Vivir en la tierra

El ballet Despertares vuelve a su esencia y a su tierra con “Habitar”, el nuevo espectáculo que se presentará en el Cine Teatro San Luis a partir de las 21:30. Las entradas anticipadas cuestan 8 mil pesos.

Otra mezcla caliente

La nueva edición del ciclo “Guiso”, que se hace en la Sala Amigxs de Merlo tiene la música de Nahuel Rey, la poesía de Ezequiel Salatta y las ilustraciones de Sol Corradi. Entre los tres arman un espectáculo multidisciplinario con mucho para ver y escuchar a partir de las 21. Las entradas van de cinco mil a diez mil pesos.

Jorge, 20 años

Para celebrar sus 20 años con la música Jorge Rojas inició una gira que este fin de semana tiene su parada obligada en San Luis. La primera de las dos funciones previstas en el Cine Teatro será a partir de las 21:00, con 50 canciones y más de dos horas de show. Un folclorista muy querido en la provincia.

Puro condimento

Otra de las presentaciones que tendrá “Limón y sal”, uno de los dúos más activos del año, será en Pimienta, el bar de Estado de Israel 1480, con versiones a puro trabajo musical. A partir de las 23.

Hacia allá va el canto

La peña folclórica de “Destino del canto” tiene, de Santa Fe, a Emanuel “El Ruso” Kluczkiewicz; desde Villa Mercedes a “El Prófugo” Lallana. Además habrá bandas locales, cantinas y todo lo que tiene para ofrecer el Hotel Colonial de la avenida Dos Venados y Pablo Tissera, en Merlo, el lugar donde se realiza el encuentro.

En el limbo

Un viernes muy particular se vivirá en la sala Clara Chutún del Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro, donde se presentará “Sala de espera”, la obra protagonizada por Pablo Rago y Diego Cremonesi, que cuenta con la dirección y la dramaturgia de Nicolás Repetto. La función será a partir de las 21.

Un grito de corazón

Luego de pasar con singular éxito en San Luis, Emanuel Rodríguez llega a Villa Mercedes con “Peroncho”, su obra nacional y popular que trata de reivindicar valores y doctrinas. Será a partir de las 21 en El Viejo, de Lavalle 402, con entrada de la gorra, como debe ser.

Jazz electrónico

Con la música de “Michigan”, una banda de jazz con los objetivos claros, Casa Mollo espera una nueva edición de la fiesta Lila, una de sus diversiones más perdurables. Djs, electrónica y jazz se mezclan en una noche de finales de mes.

Un día verde

“Cerebros ausentes” es una banda tributo a Green Day que explora lo mejor del trío californiano en su mejor momento. Tocará a partir de las 23 en All right, de la avenida Illía. Pizzas, hamburguesas y canastas de básquet se conjugan en una noche especial.

Otro brindis

Tras la buena experiencia de semanas atrás, Mario Loyola vuelve a “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco, para repasar más canciones a teclado y dos guitarras, en encuentro que comenzará a las 22 con entradas a 6 mil pesos y la posibilidad de tomar un buen vino de la casa.

SÁBADO

Los éxitos de antes

“Radiocassette”, una de las bandas habituales de Casa Mollo, presenta su especial de acústicos latinos para un público que también tendrá la posibilidad de disfrutar el excelente menú de la casa. La noche comienza a las 22 y la entrada es gratis.

Un ratito en soledad

El nuevo proyecto del inquieto Martín Viñals lleva el nombre de “José” y se presentará en “La ferroviaria”, la Vinería del Puente Blanco. A partir de las 21 con el siempre buen acompañamiento de la “Mala junta”. Un artista siempre dispuesto a la renovación.

Un recuerdo negro

Una forma de recordar al recientemente fallecido Ozzy Osbourne es cantando sus increíbles interpretaciones metaleras. “Dead Sabbath”, desde Mendoza, lo hará el sábado a partir de las 21 en la sala Berta Vidal de Battini, con temas del grupo y de la etapa solista.

Abracadabra

El primer round del duelo de ilusiones entre Leo Funes y Lázaro se realizará en pleno centro de San Luis desde las 20 con entradas a 5 cinco mil pesos. Los dos magos tendrán una primera disputa en base a sus conocimientos y sus trucos y el ring es “Atípica”, la librería café de calle San Martín 842.

Al rojo vivo

Como pocos artistas nacionales, Jorge Rojas tiene la espalda y la convocatoria como para llenar dos veces el Cine Teatro San Luis. Lo hará el fin de semana cuando llegue a la provincia y muestre su show por los 20 años de carrera. La segunda función será a partir de las 21.

Otra combinación en Merlo

A partir de las 20, con entrada gratis la Casa del Poeta presentará “Música y palabra”, una fusión musical en vivo con poesía, pintura y audiovisual. Lo componen Iván Gazzo en voz, armónica y poesía, Natha Ortiz en guitarra y Maximiliano Santa Cruz en piano con el acompañamiento de Guadalupe Infiesta, Juli Leguizamo y Rocío de Miguel.



Una historia grande

Marcela De Grande trae a la Sala Amigxs de Merlo su espectáculo teatral “Con canto de cigarras”, una experiencia para chicos mayores de 8 años que quieran volar con la imaginación. La función comenzará a las 20:30 y la entrada cuesta 5 mil pesos.

En otro limbo

Pablo Rago, Diego Cromanesi y Barbi Dion se ponen al servicio de una historia creada por Nicolás Repetto en “Sala de espera”, la obra de teatro que se presentará en la sala Hugo del Carril a partir de las 21:30. Con la reflexión y la risa como punto de partida.

Vientos y agua

Asidua visitante a San Luis con sus vientos andinos, Mica Chauque vuelve a la provincia a pocos días del lanzamiento de su nuevo disco, “Corazón de agua”. La cantante jujeña estará en “Cede”, de Bolívar casi Colón con huaynos, jallallas y otros ritmos alegres y norteños. A partir de las 22.

DOMINGO

Vientre y corazón

La orquesta de Nicolás Kilis, una de las más prestigiosas del país de música árabe, se fusiona con el baile de María Ventura y le pone vientre y danza a una tarde especial en la Sala Amigxs de Merlo. La gala show comenzará a las 18:30.

La magia que no se ve

Angus Molina, un mago reconocido internacionalmente radicado en Merlo, presenta su nuevo espectáculo “Más allá de lo visible”. Será en la Casa del Poeta, en una función estreno que comenzará a las 17 y tendrá entradas a 3 mil pesos para los más chicos y cinco para los adultos.

Risas en el cumple

“Hermana Beba” festeja su cumpleaños con Mina bien y un espectáculo que promete risas y carcajadas sobre diversos temas de interés general. Globos, torta y todo lo relacionado a una celebración estará en la Sala Hugo del Carril a partir de las 20:30. Con toda la predisposición a la carcajada.

Magia, segundo round

Una suerte de batalla de magos animará a la tarde del Portal 271 en Villa Mercedes con Leo Funes y Lázaro, dos ilusionistas que mostrarán sus trucos ante un público que más allá de la sorpresa tendrá que definir a un ganador, a partir de las 19:00 en el espacio de Rivadavia 271.