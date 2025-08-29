El chofer del camión sigue detenido y pedirán la libertad: el motociclista iba ebrio

El caso por el choque fatal entre un camión y una moto en la ciudad de San Luis, sumó un giro clave en la investigación. La defensa del camionero, que permanece detenido, solicitará la libertad inmediata luego de que un informe pericial revelara que el motociclista fallecido tenía alcohol y cocaína en su organismo. El accidente fue en la ruta provincial 3 sur (ahora llamada Avenida Alfonsín) próximo al cruce con la calle Gervasio Escudero,

Según el estudio del Laboratorio Químico Legal, las muestras tomadas en la necropsia arrojaron 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre y resultado positivo para cocaína tanto en sangre como en orina. Para el abogado defensor, Martín Loayza, esta prueba será determinante: “Este dato cambia el análisis de la mecánica del accidente. No hay riesgo procesal de entorpecimiento y corresponde que mi cliente recupere la libertad”, adelantó.

Pese a ello, la fiscal prorrogó la detención por ocho días más, amparándose en el artículo 40, mientras se completan las pericias accidentológicas y el análisis de siete cámaras —seis privadas y una pública— que comenzó este viernes.

En su declaración, el conductor aseguró que actuó conforme a la normativa: estacionó en la banquina (cerca de una conocida maderera y comercio de venta de metales), encendió las balizas e inició la maniobra de giro cuando no venía nadie. La defensa sostiene que la víctima podría haber perdido el control por el estado en el que circulaba.

La fiscalía argumenta que el principal riesgo es la posibilidad de fuga, ya que el camionero tiene domicilio en otra provincia. La audiencia para resolver su situación procesal será en los próximos días, y el resultado de las pericias será clave para definir si continúa detenido o recupera la libertad.