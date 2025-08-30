Una aliviadora lluvia se sumó a los días primaverales

Ciudad de San Luis. Pavimento mojado en calles de la zona norte por una tenue lluvia en las primeras horas del sábado.

Trajo una agradable y esperada llovizna en algunos sectores de la ciudad de San Luis”; en tanto que al iniciarse la mañana, la caída de agua fue un poco más abundante en Nogolí, Villa de la Quebrada y Juana Koslay.

Tal como se venía anticipando, este sábado iba a producirse un cambio en el clima, pero con temperaturas que obligan a dejar de lado los abrigos. La REM pronosticó que la mínima será de 11° y la máxima trepará a los 20°. En Villa Mercedes será de 9°/19°, en Merlo 10°/20 y en San Francisco de 6°/18°

En la franja noroeste de la provincia, en especial en La Calera y parajes aledaños, “al cielo totalmente encapotado se vio acompañado por truenos”, comentaron distintos vecinos a través de mensajes radiales, quienes imploraban por la llegada de una abundante lluvia en la zona para cortar la sequía.

Para este domingo, se espera un descenso en la temperatura y lluvias. El lunes, volverá a reinar el Sol, pero habrá que rescatar los abrigos (1°/14°)

Rige un "alerta naranja"

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para el norte y el centro de San Luis. Anticipó que el área será afectada por tormentas, en algunos casos severas.

Indicó que estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.