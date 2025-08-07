  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

10°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

10°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

EN VIVO

Rescindió su contrato

Marcos Rojo le dijo adiós a Boca

El zaguero central quedará libre luego de aceptar la propuesta del cuadro xeneize de finalizar el vínculo.

Por redacción
| Hace 1 hora

El defensor de Boca, Marcos Rojo, tomó este jueves la decisión de rescindir su contrato con el club, luego de haber rechazado la propuesta en primera instancia.

 

El zaguero central de 35 años quedará en libertad de acción y podrá negociar con otra institución, con Estudiantes de La Plata como el destino que picaría en punta.

 

Según trascendió, fue el ex Manchester United quien dio el paso para llevar a cabo la reunión en la que, de común acuerdo con la Comisión Directiva, se decidió finalizar el vínculo contractual con el cuadro azul y oro.

 

De esta manera, Rojo cobrará hasta el último día trabajado y este viernes firmará la recisión del contrato.

 

Una vez finalizada la desvinculación con el conjunto de La Ribera, todo parecería indicar que el futbolista se incorporará al “Pincha”, club en el que debutó y que lo pretende desde hace varias semanas.

 

El pasado miércoles, el defensor central le envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme (presidente de Boca) y quien lleva adelante la gestión, luego de que su entorno lo convenciera de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo