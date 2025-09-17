Jorge “Gato” Fernández: “Milei gobierna con crueldad y sin plan para el país”
El candidato a diputado nacional por el justicialismo puntano cuestionó el ajuste, la falta de obra pública y la inseguridad, y pidió que el peronismo se una para ponerle un límite al presidente en octubre.
En una entrevista en FM Lafinur, Jorge “Gato” Fernández criticó con dureza la gestión de Javier Milei y alertó que, si el oficialismo aumenta su representación legislativa en las elecciones de octubre, “no tendrá límites”. Señaló que el presidente “gobierna por veto”, sin plan económico ni de seguridad, y que su política de ajuste “destruye al Estado y a la sociedad”.
Fernández remarcó que el Congreso “recuperó protagonismo” frente a un Ejecutivo que “solo busca equilibrio fiscal a costa del hambre, el cierre de industrias y la paralización de la obra pública”. Ejemplificó con barrios de San Luis donde “la presencia y la ausencia del Estado se ven en la misma calle”.
El dirigente peronista llamó a la unidad para “poner un freno” y destacó el impacto del recorte de subsidios de gas en zonas frías, los ajustes en discapacidad y salud, y la amenaza de reformas previsional y laboral. “La gente ya entendió que Milei no era la solución”, aseguró, confiado en un “pronunciamiento fuerte” en las urnas.
Fernández, que se define “matero y asador”, también habló de su historia personal: su apodo de infancia, sus años de estudiante en Santa Fe y su vínculo con el campo puntano.
Tras esta entrevista, Jorge "Gato" Fernández participó de la movilización en la ciudad de San Luis contra los vetos de Milei y después desplegó una agenda de reuniones en el Departamento Belgrano.
Más Noticias