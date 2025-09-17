Jorge “Gato” Fernández: “Milei gobierna con crueldad y sin plan para el país”

Este miércoles, "Gato" Fernández fue entrevistado en FM Lafinur. Después participó de la marcha contra los vetos de Milei y cumplió una agenda de reuniones en el Departamento Belgrano.

En una entrevista en FM Lafinur, Jorge “Gato” Fernández criticó con dureza la gestión de Javier Milei y alertó que, si el oficialismo aumenta su representación legislativa en las elecciones de octubre, “no tendrá límites”. Señaló que el presidente “gobierna por veto”, sin plan económico ni de seguridad, y que su política de ajuste “destruye al Estado y a la sociedad”.

Fernández remarcó que el Congreso “recuperó protagonismo” frente a un Ejecutivo que “solo busca equilibrio fiscal a costa del hambre, el cierre de industrias y la paralización de la obra pública”. Ejemplificó con barrios de San Luis donde “la presencia y la ausencia del Estado se ven en la misma calle”.

El dirigente peronista llamó a la unidad para “poner un freno” y destacó el impacto del recorte de subsidios de gas en zonas frías, los ajustes en discapacidad y salud, y la amenaza de reformas previsional y laboral. “La gente ya entendió que Milei no era la solución”, aseguró, confiado en un “pronunciamiento fuerte” en las urnas.

Fernández, que se define “matero y asador”, también habló de su historia personal: su apodo de infancia, sus años de estudiante en Santa Fe y su vínculo con el campo puntano.

Tras esta entrevista, Jorge "Gato" Fernández participó de la movilización en la ciudad de San Luis contra los vetos de Milei y después desplegó una agenda de reuniones en el Departamento Belgrano.