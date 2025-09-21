La candidata que fue ministra, puso a su empleada como jefa y se hacía llevar a Mercedes

El de Mónica Becerra es un caso muy poco usual para un político en campaña. Al contrario de lo que indican las costumbres, la ex ministra de Desarrollo Social de Claudio Poggi, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, se esconde de las cámaras y rehúye a cualquier contacto con los micrófonos. Quienes ven esa acción con algo de malicia y memoria sospechan que la mujer no quiere responder preguntas sobre las personas con discapacidad y los jubilados, perjudicados en la gestión libertaria.

Becerra encabeza la lista a legisladores en el desangrado partido del presidente Javier Milei en San Luis. Su cara empezó a hacerse conocida cuando el gobernador Poggi la nombró en su gabinete inicial en un área sensible, aunque con una misión que cumplió a rajatabla: deshacer todo tipo de ayuda que se considera “innecesaria”.

Con la lógica mileísta, Becerra desarmó la Secretaría de la Mujer y con ella la asistencia a las personas que son víctimas de violencia de género. De hecho, fue durante su gestión cuando se cerraron los refugios para las mujeres y sus hijos que recurrían al Estado para escapar del infierno de los golpes domésticos.

Pero la funcionaria será recordada por otros hechos, igual de escandalosos: antes de irse del ministerio, la actual candidata designó a su empleada doméstica como jefa de un sector en el Plan de Inclusión Social, que estaba a su cargo, y obligaba a los empleados a que la llevaran y la trajeran de San Luis a Villa Mercedes –donde vive- en una combi del estado que hacía parada en la Colonia Hogar.

Ante la ausencia de declaraciones por parte de la candidata, fue el propio Poggi quien opinó sobre la candidatura. Suelto de cuerpo y con una ironía que no se alcanzó a entender, el mandatario dijo que no le sorprendía que Becerra fuera candidata libertaria porque “incluso cuando era parte de mi gabinete era fanática de Milei”.

La declaración no hace más que confirmar la alianza nunca oficializada entre Poggi y el presidente de la Nación, que se inició en el mismo momento en que el primer mandatario provincial le tomó juramento a Becerra como ministra de San Luis. Fue una de las pocas funcionarias de primera línea que el gobernador se animó a cambiar en su año y medio de gestión.