Exceso de energía positiva para los virginianos

ARIES: Aries obtendrá resultados positivos en todas las actividades que aborden. Se definen planes donde el dinero es el factor principal. Las mejoras en el hogar dependerán mucho de ustedes. En el plano sentimental: sorpresas agradables e inesperadas para su corazón. En el amor: un romance feliz. En la salud: bien En el juego: 3,6 y 7



TAURO: Satisfacciones por los logros obtenidos en sus planes personales se simplifican sus tareas laborales encontrando una buena colaboración de quienes les rodean. Traten de ordenar sus ideas sin dejarse arrastrar por sus emociones.

En el plano sentimental: renace el amor y la pasión en sus corazones

En el amor: gran atractivo personal. En la salud: bien. En el juego: 0,6 y 7



GEMINIS: En general la jornada se ira presentando positiva para cualquier iniciativa de Géminis. El factor suerte les acompañara en la concreción de sus planes laborales. Una invitación de amigos los hace sentir muy bien. En el plano sentimental: tensiones peligrosas en el terreno del amor. En el amor: felicidad en su intimidad. En la salud: bien. En el juego: 1,4 y 8



CANCER: Logran resultados positivos en todas las actividades que aborden. Etapa muy importante para sus finanzas donde las inversiones y negocios serán exitosos. Cancerianos, recuerden que lo importante es saber vivir el presente, con alegría e inteligencia, de esta manera el futuro será exitoso. En el plano sentimental: sorpresas agradables para su corazón. En el amor: jornada apacible. En la salud: bien. En el juego: 1,6 y 9



LEO: El panorama se presenta más claro a nivel laboral siendo Mercurio el planeta protector. En dinero organicen sus planes y no dejen nada librado al azar. Gratos momentos para compartir en familia. En el plano sentimental: se sentirán felices, enamorados y rejuvenecidos. En el amor: carisma y seducción personal. En la salud: bien. En el juego: 0,4 y 9



VIRGO: Comienzan una etapa muy positiva permitiéndoles avanzar en todos sus planes. Los problemas que se presentan con su dinero serán de fácil y pronta solución. El azar los visitara, arriesguen. En el plano sentimental: brinden ternura y mucho amor. En el amor: se olvidan penas y temores. En la salud: bien. En el juego: 4,5 y 7



LIBRA: El paso del planeta Urano trae cambios que influyen en sus actividades diarias donde la colaboración de quienes les rodean será importante. En el hogar se sentirá más comprendidos. Buen momento para mudanzas de casa o negocio. En el plano sentimental: una relación que trae felicidad a su corazón. En el amor: una cuota extra de ternura. En la salud: bien. En el juego: 3,6 y 9



ESCORPIO: Las obligaciones de la jornada serán muchas, estará en ustedes cumplir con todas. El panorama financiero se estabiliza logrando éxito en negocios e inversiones. Se liman asperezas en el hogar. Se agilizan tramites que tanto les preocupan. En el plano sentimental: sensualidad y romanticismo en el corazón

En el amor: cambios felices. En la salud: bien. En el juego: 2,4 y 9



SAGITARIO: Llevarán a la práctica sus proyectos más importantes sacando beneficios de todos ellos. Surgen compromisos de dinero que no pueden dejar librados al azar. Llegan buenas noticias al hogar. En el plano sentimental: jornada feliz para sus afectos En el amor: amor y seducción En la salud: bien. En el juego: 0,3 y 8



CAPRICORNIO: El panorama laboral va tomando el umbo deseado con cambios y mejoras que venían elaborando. Sean optimistas y tomen iniciativas en todos los aspectos de su vida privada. En finanzas comienzan una etapa más rendidora. En el plano sentimental: la felicidad se instala en su corazón. En el amor: un encuentro feliz En la salud: bien. En el juego: 2,3 y 5



ACUARIO: Organicen su tiempo para cumplir sus compromisos adquiridos. Decisiones muy importantes en su vida privada, eviten consejos de terceros. Las mejoras en el hogar los pone de buen humor. En el plano sentimental: vivirán en silencio pequeñas alegrías del corazón. En el amor: vivan el presente con alegría. En la salud: bien

En el juego: 2,3 y 7



PISCIS: Una dosis de optimismo le vendrá muy bien para esa etapa que se ira presentando muy activa. Merecidos éxitos en sus planes de trabajo. Mejora la relación en el grupo familiar. En el plano sentimental: su corazón busca mayor comprensión

En el amor: Venus protege su intimidad. En la salud: bien. En el juego: 2,8 y 9