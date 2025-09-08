Ondas positivas en el segundo martes de setiembre

ARIES: Mercurio hace sentir sus energías positivas ya que habrá optimismo y firmeza en la concreción de sus planes. Necesitan del apoyo familiar. Aprendan a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Mucho les entusiasma la perspectiva de un viaje.

En el plano sentimental: con sus celos pueden malograr una relación. En el amor: un dia diferente. En la salud: practiquen deportes. En el juego: 2,3 y 7.





TAURO: Tiempo de cambios y mejoras, Júpiter actuará con perseverancia en pos de objetivos muy claros. Sus finanzas comienzan una etapa de desenvolvimiento. Una invitación y una salida muy especial. Mayor comprensión con las personas que lo rodean El azar los visitara; arriesguen.

En el plano sentimental: aventuras y salidas informales que alegran sus días. En el amor: una atracción espontánea. En la salud: bien. En el juego: 2,4 y 8.





GEMINIS: La etapa se presenta positiva para darle impulso a todos los planes que fueron quedando pendientes. Buena relación en el ámbito de trabajo que les trae mayor colaboración. Cobra mayor importancia el grupo familiar. En cuanto a las finanzas las perspectivas son alentadoras.

En el plano sentimental: felicidad y armonía para disfrutar de sus afectos. En el amor: soluciones felices. En la salud: bien. En el juego: 1,4 y 8.





CANCER: Etapa muy emotiva para los que desean avanzar mejorando sus actividades y su vida privada. Los asuntos legales necesitan de un buen asesoramiento. En cuanto al dinero actúen con cautela. Las perspectivas de viaje son buenas.

En el plano sentimental: se cicatrizan viejas heridas del corazón. En el amor: jornada agradable. En la salud: bien. En el juego: 1,3 y 7.





LEO: Con mayor comprensión proyecten sus tareas laborales y lograrán beneficios a corto plazo. Saldrán airosos de sus preocupaciones personales. Cuidado con la firma de contratos y garantías. Muchos planes que se van concretando les traen satisfacciones monetarias.

En el plano sentimental: encuentros que traen felicidad a su corazón. En el amor: felicidad de sentirse amados. En la salud: bien. En el juego: 2,3 y 7.





VIRGO: Puede aprender a ser perseverantes, no dejen proyectos inconclusos. Se presentan muy buenas oportunidades a nivel financiero.

En el plano sentimental: su corazón vivirá una etapa muy placentera. Disfrute. Suerte. En el amor: celosos. En la salud: bien. En el juego: 3,6 y 4.





LIBRA: Con la Luna y la ayuda del planeta Venus será un dia dedicado a solucionar y resolver problemas comerciales. En el plano sentimental: una llamada que los pone de mal humor, pero terminando la jornada logra resolver su problema amoroso. En el amor: intuitivo. En la salud: mejorando En el juego: 2,3 y 9.





ESCORPIO: Con su inteligencia y energía positiva, pone en marcha sus planes en los proyectos comerciales que esta jornada los motiva a llevarlos a cabo con un éxito que los pone de muy buen humor y tranquilos. Esto los ayudará a resolver problemas de dinero En el plano sentimental: también se sentirán con buena onda para ser más comprensivo con su compañero/a. Éxitos. En el amor: impulsivo. En la salud: bien. En el juego: 1,4 y 8.





SAGITARIO: En sus actividades diarias el apoyo de quienes les rodean será importante...tiempo de trabajo y tiempo de descanso, de esta forma todo resultará mejor.

Circunstancias favorables les permitirá mejorar sus ingresos. Una sorpresa agradable. En el plano sentimental: serenidad es lo que su corazón está necesitando. En el amor: se olvidan de penas y sinsabores. En la salud: bien. En el juego: 2,7 y 8.





CAPRICORNIO: Excelente mejora en sus finanzas. Tratos comerciales con triunfo. La Luna llena les da claridad y sabiduría para seguir razonando en todo lo que vienen desde hace tiempo planeando. En el plano sentimental: se sienten amados y contenidos. En el amor: bien. En la salud: buen momento para practicar ejercicios. Nada esta demás. Nunca. En el juego: 1,4 y 9.





ACUARIO: Este signo tan poderoso y luchador se verá favorecido por el paso del planeta Urano que, conjuntamente con la Luna, los hará poner de muy buen humor lo cual los ayudara a pasar una hermosa jornada

En el plano sentimental: están dispuestos a demostrar todo su amor para conquistar la persona deseada. En el amor: esta con suerte. En la salud: algo nerviosos. En el juego: 1,3 y 7.





PISCIS: Entusiasmo en la concreción de los nuevos planes que se vienen presentando. El planeta Júpiter los apoyara en todo lo relacionado con sus finanzas. Se suavizan problemas en el ámbito familiar. La jornada resultará agradable si ustedes la saben aprovechar. En el plano sentimental: surgen nuevos intereses compartidos. En el amor: un encuentro muy deseado. En la salud: dolencias pasajeras. En el juego. 2,3 y 8

