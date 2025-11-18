Mediados de noviembre con buenas ondas para Capricornio

ARIES:

No vea solamente la parte vacía del vaso. Los demás hacen lo que pueden, no juzgue sin saber. En el plano sentimental: estar abierto a distintas propuestas ampliará sus horizontes profesionales. Escuche. En el amor: si está persona que conoció no le convence, aléjese. Ya encontrará alguien a su medida. En la salud: una nueva postura, frente a la vida, pueden hacer maravillas en su persona.

En el juego: 1,6 y 7.

TAURO:

Le duele estar peleando con su familia, pero nadie deja de lado su orgullo. Llamé y haga las paces. En el plano sentimental: un ascenso implica más responsabilidades y sino puede cumplir con ellas, acepté sus limitaciones y dejé el lugar a otro. En el amor: no presione a su pareja para que cumpla sus fantasías porque deberá trabajar de a poco si quiere lograr algo. En la salud: bien

En el juego: 0,7 y 8.

GEMINIS:

Hoy es una jornada más que ideal para ponerse al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. En el plano sentimental: dele más importancia a sus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. En el amor: la belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia...ponga en la balanza qué aspecto le importa más de ésa persona que conoció. En la salud: camine más.

En el juego: 1,4 y 9.

CANCER:

Los astros señalan que recibirán grandes compensaciones y disfrutará de días intensamente felices. En el plano sentimental: no intente luchar contra el destino, sólo trate de no enojarse por cualquier motivo. En el amor: conocerá a una persona que lo hará sentir cosas nuevas. No tema a entregarse por completo. En la salud: bien.

En el juego: 1,8 y 9.

LEO:

Trate de no quedar implicado a los comentarios de los demás. Es mejor escuchar y no opinar, evite conflictos. En el plano sentimental: energías negativas se apoderan de su ámbito laboral donde la envidia es moneda corriente. Reste importancia y siga en pie. En el amor: no sea tan egocéntrico y ocúpese de su pareja. En la salud: mejorando

En el juego: 0,1 y 9.

VIRGO

Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Pida opinión y analice bien las cosas. En el plano sentimental: trate de separar los problemas de su hogar con los de su trabajo. En el amor: trate de que su pareja se siente incluida, no importa si su familia no la acepta ya que es la persona a quiere para su vida. En la salud: camine más

En el juego: 1,2 y 8.

LIBRA:

Las obligaciones serán muchas con una buena organización sacará provecho de ellas. Los compromisos de dinero serán cumplidos a término. En el plano sentimental: se renueva el corazón de Libra...se acerca un amigo que se mantenía distanciado. Superan obstáculos a nivel personal. En el amor: el amor les alegra el dia y la noche...muchas buenas sorpresas. En la salud: molestias pasajeras.

En el juego: 3,5 y 9.

ESCORPIO:

Días de mucha utilidad en lo económico y profesional. En el plano sentimental: sentirá que delegar no es tan malo como creía, anímese. En el amor: estarán más atentos a su pareja. En la salud: muy bien.

En el juego: 3,5 y 7.

SAGITARIO

Todas y cada una de las responsabilidades serán afrontadas con su única capacidad de éxito. En el plano sentimental: quienes lo rodean están dispuestos a acompañarlos en sus expectativas. En el amor: muy profundos en su intimidad. En la salud: bien.

En el juego: 1,5 y 6

CAPRICORNIO

Controle sus vaivenes de ánimo para evitar problemas sin sentido en su trabajo. Siga proyectando con entusiasmo nuevos proyectos, no abandone las cosas a la mitad. En el plano sentimental: Surgirán ideas nuevas para aprovechar el tiempo de a dos. En el amor: complaciente. En la salud: bien.

En el juego: 0,6 y 8.

ACUARIO

De las experiencias solo debe tomar la enseñanza, no baje los brazos si algo no salió como lo planeó. Por el contrario, levántese y vuelva a encarar esos proyectos a los que tanto tiempo ha dedicado. Éxito. En las finanzas remontara gradualmente pero firme. En el plano sentimental: una jornada cargada de emociones inolvidables. En el amor: comprensivo. En la salud: elimine la comida chatarra.

En el juego: 1,5 y 9.

PISCIS:

Su enorme esfuerzo en los proyectos comienza a dar frutos de a poco. Podrá disfrutar de todo lo que siempre deseo. Lo felicito. En el plano sentimental: jornada inolvidable en el hogar y con buenos amigos. En el amor: a pleno. En la salud: excelente.

En el juego: 4,6 y 9

