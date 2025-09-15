Luna en cáncer, buenas ondas para todos

ARIES: Estará lleno de energías, determinando un ascenso en su línea de trabajo. Éxito con la firma de contratos y garantías. Su tolerancia hacia las personas que le rodean le traerá beneficios muy importantes. En el plano sentimental: un aventurero y romántico corazón. En el amor: Venus trae amor y felicidad. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.

TAURO: Tauro ingresa en una etapa positiva con cambios y mejoras a nivel trabajo, donde la colaboración de quienes le rodean será importante. En el hogar se sentirán comprendidos y apoyados. En el plano sentimental: se colma de felicidad su vida privada. En el amor: se anuncian romances felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 8, 9.

GÉMINIS: La buena colaboración del planeta Urano les permitirá la buena y pronta concreción de sus proyectos laborales. No comente sus proyectos hasta que se cumplan. Se acerca un amigo en busca de consejos. Buenas noticias llegan al hogar. En el plano sentimental: superan situaciones enojosas con el ser amado. En el amor: felices encuentros. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 7.

CÁNCER: El panorama laboral se estabiliza, logrando mejoras que les permitirá la realización de nuevos planes. Desaparecen tensiones en el ámbito familiar. Su actitud optimista y espíritu emprendedor les abrirá las puertas del éxito. En el plano sentimental: el amor ha comenzado a sonreírles. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.

LEO: Es tiempo de observar la realidad que le rodea para tomar decisiones acertadas en sus planes de trabajo. Actúe con cautela frente a los problemas emocionales. El paso del planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte en sus planes de dinero. En el plano sentimental: escuche a su corazón y disfrute del amor. En el amor: felices oportunidades. En la salud: bien. En el juego: 3, 8 y 9.

VIRGO: El momento es oportuno para concretar las mejoras laborales que vienen planeando. Una inversión de poco monto le redituará ganancias a corto plazo. Se perfilan cambios a nivel personal. En el plano sentimental: acontecimientos que alegran su diario vivir. En el amor: decisiones felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 5.

LIBRA: No tema romper con viejos esquemas porque algunos cambios le vendrán muy bien. Tranquilidad por algunas deudas que logran saldar. El paso del planeta Marte le transmite buenas energías para obtener resultados excelentes en todas las actividades que aborden. En el plano sentimental: no siempre saben lo que quieren. En el amor: amores felices. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 8.

ESCORPIO: Optimismo para todo lo que vienen programando se dé con el éxito deseado. Darán solución a trámites postergados. Acepte consejos, ya que habrá sinceridad y buena predisposición. Una sorpresa le alegra el día. En el plano sentimental: vida alegre y romances felices. En el amor: clima feliz y armonioso. En la salud: bien. En el juego: 5, 7 y 8.

SAGITARIO: Etapa de felices posibilidades, sobre todo en sus actividades diarias. Los buenos negocios y sus planes financieros estarán respaldados por el paso del planeta Marte. Mayor colaboración y armonía en el hogar. En el plano sentimental: etapa feliz olvidando penas y desilusiones. En el amor: que no lo traicionen los recuerdos. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 9.

CAPRICORNIO: Se cumplen planes que le brindan amplias oportunidades de progreso en todos sus órdenes. Los éxitos obtenidos renovarán su fe en el porvenir. Serán buenas noticias sobre trámites que le preocupan. Buen momento para mudanzas. En el plano sentimental: Venus trae mucho amor para que la relación sea feliz. En el amor: felicidad y armonía. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 7.

ACUARIO: Acuario se siente ambicioso y entusiasmado, lleno de un poder de voluntad enorme. No deje librados al azar sus compromisos de dinero. Acuario es muy generoso con su familia y sus amigos. En el plano sentimental: amores felices en su corazón. En el amor: emociones intensas. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 9.

PISCIS: Etapa positiva llena de aspectos positivos, estará en usted saberlos aprovechar. Es buen tiempo para suavizar los problemas del ámbito de trabajo que se vienen presentando. Se irán sintiendo más seguros en sus decisiones personales. En el plano sentimental: domine sus impulsos y sus celos y así encontrará la felicidad. En el amor: días agradables. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 5.