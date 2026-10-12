Una policía denunció pornoextorsión y asegura que la trasladaron cuatro veces en un mes

Una agente de la Policía de San Luis denunció a su expareja por presunta pornoextorsión, difusión de fotografías íntimas y hostigamiento. Noelia Daiana Durán Rosales, de 25 años, asegura que recibió mensajes que le exigían dos millones de pesos para evitar la publicación del material y que, después de que las imágenes circularan entre integrantes de la fuerza, fue trasladada cuatro veces en un mes.

La joven, representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui, señala a Ezequiel Roberto Domínguez, abogado y expolicía, con quien mantuvo una relación durante cinco años. El defensor del hombre, Federico Farías, niega su participación en las amenazas y en la difusión de las fotografías.

Según el relato de Durán Rosales, el hostigamiento comenzó después de la separación, a mediados de julio. Los mensajes llegaron desde números desconocidos y contenían una exigencia de dinero bajo la amenaza de hacer públicas imágenes de su intimidad. La agente sostiene que se negó a pagar y que las fotografías terminaron en su ámbito laboral.

La denunciante afirma que el material llegó a superiores, autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública —donde se desempeñaba como instructora—, integrantes del gabinete psicológico y grupos de WhatsApp de efectivos.

A la denuncia por las amenazas se suma su cuestionamiento a la respuesta institucional. Durán Rosales sostiene que los sucesivos cambios de dependencia perjudicaron su trabajo y sus estudios de Abogacía. Según contó, el nuevo destino le demanda un viaje de casi una hora. Interpreta esos movimientos como un castigo, aunque no se cuenta con las órdenes de traslado ni con sus fundamentos para establecer esa relación.

La joven también relató acercamientos a su domicilio y comunicaciones insistentes después de terminar el vínculo. Afirmó que denunció en la Comisaría Tercera y en la Fiscalía de Instrucción Penal 1, y que obtuvo una restricción de acercamiento por seis meses. Además, decidió mudarse y mantener en reserva su domicilio.

Otro punto de controversia es una cuenta de OnlyFans. Durán Rosales niega haberla creado y sostiene que se utilizó su imagen para atribuirle la venta de contenido íntimo.

Farías plantea una versión distinta: afirma que el perfil pertenecía a la agente y que su cliente no tuvo acceso previo a las fotografías. Según expresó, solicitó información a la plataforma para determinar el origen del material y quiénes lo adquirieron. También informó una denuncia contra la joven por presunta retención indebida de muebles y electrodomésticos, cuya propiedad está discutida entre ambos.