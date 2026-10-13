¿Arrepentimiento o actuación?: la foto de la “culpa” que sacudió a Merlo

La imagen dejó varias comidillas. Para muchos, se trató de una exageración de hipocresía.

Una curiosa imagen desató un verdadero temblor puertas adentro de la Municipalidad de Villa de Merlo y el Ministerio de Turismo de la provincia. Durante la misa por la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, se observó al ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, y al intendente, Leonardo Rodríguez, sumergidos en una postura que fue muy cuestionada: arrodillados, con la mirada al suelo y una expresión de “aflicción” que pocos creyeron genuina.

Para el observador desprevenido, la postal podría sugerir un momento de profunda introspección espiritual. Sin embargo, para la mayoría de los vecinos, la escena no fue más que un burdo montaje fotográfico.

Resulta paradójico —por no decir hipócrita— ver a los funcionarios clamando piedad divina en el templo mientras, fuera de él, se olvidan por completo del «rebaño» que gobiernan: familias que pasan hambre, vecinos sin empleo, comercios que cierran y barrios enteros postergados del desarrollo.

La gran incógnita que atraviesa a la comunidad es si ambos dirigentes aprovechaban el instante religioso para pedir perdón por la escandalosa gestión de los recursos públicos. La realidad de Merlo y de la provincia es dramática: comercios que bajan sus persianas, sectores vulnerables ahogados por las necesidades básicas y una economía local paralizada.

Pese a este panorama desgarrador, el Gobierno provincial no duda en inyectar sumas astronómicas a una cartera turística que acumula balances deplorables y un rotundo fracaso en la promoción del sector.

Los datos del propio Boletín Oficial no mienten y dejan al descubierto la magnitud del despropósito. Un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, junto a los ministros Juan Antonio Ríos y María Eugenia Sosa Herrera, autorizó el pago de la exorbitante cifra de $370.592.750,00 a favor de la firma DMX San Luis S.A.S.

El dato que expone las prioridades de gastos.

El millonario desembolso se justificó bajo el concepto de montaje, funcionamiento y desarme de stands para la participación provincial en la feria Caminos y Sabores 2026 y la 138° ExpoRural.

Mientras se gastan cientos de millones en estructuras efímeras que no reportan beneficio tangible alguno para los puntanos, la gestión de Álvarez Pinto se consolida como una de las más pobres de las que se tenga memoria.

Bien dice el precepto religioso que también se peca por omisión; quizás sea hora de que, además de arrodillarse para la foto, los funcionarios rindan cuentas por la flagrante falta de empatía con la realidad que vive la gente.