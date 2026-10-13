Golpearon, amenazaron y maniataron a una pareja de ancianos en un asalto

Dos jubilados de 83 y 89 años fueron atacados por tres encapuchados en la vivienda que ocupan en el céntrico barrio Pringles de Villa Mercedes. Para que abrieran la puerta, bajaron la llave térmica que está en el ingreso y cuando salieron a ver lo que pasaba con el servicio energético, los atacaron.

De acuerdo a lo que trascendió y relatado por las víctimas, el trío sometió a los adultos momentos de terror. Además de golpearlos de manera reiterada, los amenazaron y finalmente los ataron.

El golpe fue el lunes entre las 19:20 y las 20:00, en la propiedad situada en Hipólito Yrigoyen al 300, a pocas cuadras de la plaza Pedernera.

La mujer declaró que los malvivientes estaban vestidos con ropa oscura, con gorras y pasamontañas. Tras empujarlos hacia el interior de la casa, empezaron a exigirles la entrega de dinero. Ella fue atada en el sector aledaño al comedor, en tanto que hombre fue maniatado con cables en la cama.

Pese a las violentas intimidaciones y golpes, los asaltantes no lograron con su objetivo ya que la pareja no tenía dinero en efectivo.

Después que la banda abandonó la vivienda, la mujer logró desatarse y salió a pedir ayuda.

Un joven vecino asistió a los ancianos que quedaron lastimados y muy shockeados producto de la terrible situación atravesaron.

La investigación y responsabilidad del esclarecimiento del caso está en manos del personal de la Comisaría Octava.





