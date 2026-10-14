Un perro, una mano entre la tierra y una mujer a la que dejaron de ver

Primero pensaron que el perro buscaba un armadillo. El animal escarbaba en un terreno de la zona oeste de San Luis, donde había existido una construcción precaria. Pero entre la tierra apareció una mano y la sospecha dio paso al espanto. Así describió un vecino el momento en que descubrieron el cuerpo que este martes movilizó a la Policía y abrió una investigación a cargo de la fiscal María Bringas.

“Cuando el perro empezó a escarbar encontró el lugar donde habían enterrado a la señora”, relató el hombre mientras señalaba el sitio. Según su testimonio, una mano había quedado expuesta y en el sector se percibía un fuerte olor. Aunque los vecinos hablaron del cuerpo de una mujer, su identidad y sexo todavía no fueron confirmados en la información oficial disponible.

El descubrimiento ocurrió cerca de la Autopista Pescadores, en un espacio que el entrevistado vinculó con una casilla que había ocupado una pareja. El vecino sostuvo que esa construcción había sido incendiada por habitantes del sector. En su relato ubicó los restos en el lugar donde estaba el rancho, aunque la posición exacta respecto de la vivienda deberá establecerse con las actuaciones policiales. “Nunca nos íbamos a dar cuenta si estaba el rancho arriba”, expresó.

La mujer a la que el vecino hizo referencia había dejado de ser vista en el sector entre un mes y medio y dos meses atrás, según recordó. El hombre con quien vivía les había dado una explicación: que se había ido a Mendoza en un Uber. “Hace más o menos un mes y medio, por ahí dos meses, que ella no se veía acá”, contó.

El trato con la pareja era ocasional. El vecino recordó que se acercaban a pedir agua o ayuda para cargar un teléfono. Eran intercambios breves, propios de la convivencia en el sector, que no les permitían conocer demasiado sobre sus vidas. También aseguró que escuchaban discusiones e insultos. “Siempre escuchábamos peleas”, relató. “Nunca pensamos que iba a pasar esto”, agregó al recordar aquellas situaciones después del hallazgo.

La intervención policial comenzó pasadas las 15 del martes 13 de octubre, después de un llamado al 911 que alertó sobre restos humanos casi totalmente cubiertos por maleza y tierra. A las 19:25, la fuerza confirmó el hallazgo y comunicó que continuaban las tareas en el lugar.

La causa quedó en manos de Bringas, de la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1 de la Primera Circunscripción Judicial. La identidad, las causas de la muerte y el tiempo que el cuerpo permaneció en el terreno siguen pendientes de esclarecimiento. La versión sobre una posible decapitación tampoco cuenta con confirmación oficial.