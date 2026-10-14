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En sintonía con el ajuste, el Municipio de Villa de Merlo busca endeudarse

El Ejecutivo municipal elevó tres proyectos al Concejo Deliberante para acceder a créditos y leasing. Cuestionan si se trata de impericia administrativa o de una estrategia calcada del gobierno provincial.

Por redacción
| Hace 19 horas
La Municipalidad, en el ojo de las críticas.

En sintonía con la línea política de ajuste e incertidumbre que atraviesa tanto a la gestión nacional como al gobierno provincial de Claudio Poggi, la Municipalidad de Villa de Merlo se suma a la moda liberal de solicitudes de financiamiento.

 

 

El intendente Leonardo Rodríguez envió al Concejo Deliberante tres iniciativas para endeudar al Municipio por un monto que alcanzaría los 1.000 millones de pesos, bajo el argumento de enfrentar un escenario de números en rojo y cubrir compromisos urgentes.

 

 

Los expedientes ingresados —identificados como las Notas R. N° 298, 299 y 300-C.D.-2026— proponen autorizar la contratación de créditos bancarios, una operación de leasing con el Banco Hipotecario y un acuerdo transitorio en cuenta corriente con el Banco Supervielle.

 

 

Según los fundamentos oficiales, los fondos se destinarían a pavimentación, drenajes pluviales, compra de maquinaria y preparativos para la temporada turística ante eventuales inclemencias climáticas. Sin embargo, la garantía de devolución comprometería directamente los recursos que la ciudad recibe por Coparticipación.

 

 

La medida despierta fuerte indignación y serios interrogantes entre los vecinos y el arco político local. Mientras la administración aduce graves dificultades para cumplir con proveedores y compromisos cotidianos, sectores críticos señalan que la falta de recursos resulta contradictoria en un contexto donde el ajuste y el freno a la inversión pública parecen responder a una decisión política calculada más que a una imposibilidad real de caja.

 

 

La jugada evoca los primeros pasos del gobierno provincial al asumir la gestión, cuando también apeló al discurso del déficit para justificar el endeudamiento.

 

 

Los tres proyectos deberán ser debatidos en la Comisión de Economía y Gobierno del Concejo Deliberante, donde la oposición ya anticipó que exigirá explicaciones detalladas.

 

 

Los ediles buscarán analizar las tasas de interés, plazos, costos financieros y el verdadero impacto que esta toma de deuda tendrá sobre el patrimonio y las arcas públicas del Municipio a mediano y largo plazo.

 

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