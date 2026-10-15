Walter Pollo rechazó el pedido de endeudamiento del Municipio de Villa de Merlo

El diputado provincial por el departamento Junín, Walter Pollo (justicialismo), expresó su firme rechazo y preocupación ante los tres proyectos presentados por el intendente interino de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, orientados a solicitar nuevas operaciones de financiamiento bancario.

En una postura coordinada con la concejal del Partido Justicialista, Lucía Miranda, el legislador cuestionó el impacto económico que estos compromisos generarán en la administración actual y en las gestiones futuras.

Al analizar el contexto local, Pollo atribuyó las dificultades financieras de la Comuna al rumbo de las políticas nacionales y provinciales, que repercuten de forma directa en el consumo y la actividad turística de la Villa.

Sin embargo, enfatizó que la crisis no debe resolverse mediante el traslado de mayores deudas a la comunidad. "Merlo no puede darle un cheque en blanco al endeudamiento municipal. No estamos en contra de que el Municipio adquiera maquinaria o ejecute obras, pero una cosa es invertir para el crecimiento y otra muy distinta es endeudarse para cubrir desequilibrios de funcionamiento sin dar explicaciones", sostuvo.

Para evaluar la viabilidad de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, el legislador exigió la presentación de ocho puntos clave de información pública.

Entre los requerimientos figuran la nómina actualizada y costos salariales de los empleados municipales, la totalidad de los pasivos bancarios vigentes, el estado de ejecución del leasing de 300 millones de pesos autorizado en 2024 y las condiciones financieras específicas de las nuevas solicitudes.

Asimismo, remarcó la importancia de verificar que se cumpla con el artículo 258 de la Constitución Provincial, el cual fija un tope del 25% de los recursos ordinarios para el pago de amortizaciones e intereses.

Por último, Pollo llamó al Concejo Deliberante a ejercer un estricto rol de control sobre las cuentas públicas para evitar decisiones que comprometan el patrimonio colectivo. "Los recursos de coparticipación y las tasas pertenecen a toda la comunidad, no a una gestión política. Se trata de evitar que decisiones tomadas hoy puedan condicionar el futuro de nuestra ciudad", concluyó el diputado.