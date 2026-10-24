Imputan a una mujer que tenía dos caniches hacinados y ni siquiera les daba agua

Una mujer fue acusada formalmente de cometer actos de maltrato y crueldad animal, tras detectarse que mantenía a dos caniches en condiciones extremas de desprotección e insalubridad. ASOECO Ecología, compartió la noticia en sus redes sociales.

La medida judicial constituye un precedente relevante dentro del organismo, al tratarse de la primera imputación formal impulsada desde la Unidad de Abordaje por este tipo de hechos, en lugar de recurrir a salidas alternativas o acuerdos previos.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre la grave situación de las mascotas, llamadas Benji y Soldado. Tras constatarse desde la vía pública que los animales estaban amarrados con trozos de alambre de apenas medio metro, sin acceso a agua ni alimento y rodeados de sus propias deyecciones, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías. El operativo permitió el rescate de ambos canes, que fueron puestos de inmediato bajo el cuidado y resguardo de una proteccionista.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el tribunal competente tuvo por formalizada la imputación y dispuso como medida cautelar que la acusada se presente a firmar el libro de imputados durante un plazo de tres meses. La defensa de la procesada aconsejó a la mujer hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Asimismo, desde la fiscalía se sugirió que la imputada se abstenga de incorporar o adoptar nuevos animales durante el proceso, si bien se aclaró que dicha prohibición no se encuentra tipificada de forma explícita en el Código Penal.

Se hizo un llamado a la comunidad para colaborar con hogares de tránsito y adopciones responsables, remarcando que la falta de espacios temporales suele ser uno de los principales obstáculos tras los secuestros e intervenciones judiciales.

La palabra de ASOECO

Desde ASOECO recordaron en las condiciones deplorables que encontraron a Benji y Soldado. Especificaron que intervinieron para lograr su rescate y en un trabajo integral con las autoridades, lograron el rescate.

Al mismo tiempo, detallaron que los animales recibieron la atención veterinaria correspondiente, estudios, peluquería, entre otros cuidados.

“Sabemos que actuar frente al maltrato es una responsabilidad, pero también creemos que es importante reconocer cuando las denuncias avanzan y los animales encuentran una respuesta. Benji y Soldado merecían ser protegidos. Su historia demuestra por qué no podemos dejar de denunciar, insistir y luchar. La formulación de cargos es un avance, no el final del camino. Seguiremos atentos a la causa. Denunciar importa. Insistir importa. La protección animal debe traducirse en hechos”, remarcaron en redes sociales.