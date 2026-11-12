El hombre que valía cuatro billones y una cena

Durante años nos explicaron que Nvidia era una empresa de chips. Resultó ser una empresa de cenas.

Según The New York Times, una ejecutiva de Megaspeed, una firma de centros de datos de Singapur y cliente de Nvidia, se acercó con insistencia a Jensen Huang para averiguar cosas sobre la tecnología que el mundo entero se pelea por comprar. Se llama Alice Huang, sin parentesco con él, aclaran todos, como si hiciera falta. Funcionarios estadounidenses sospechan que trabajaba para la inteligencia china. China dice que es infundado. Nada de eso está probado. Lo que sí está admitido, porque lo escribió él mismo en un mail a los empleados, es que fue infiel a su esposa y que pidió disculpas a su familia. Según el NYT, ante el directorio reconoció que la relación era con ella.

La primera respuesta de la empresa fue una joya del género: reunirse con clientes es parte del trabajo de un CEO, nada inusual. Es cierto. Lo que no suele figurar en el manual del buen vendedor es la secuela. El domingo el directorio anunció un comité independiente, asesorado por abogados externos, y a la vez declaró su plena confianza en Jensen. Cuando un directorio expresa plena confianza mientras contrata estudios jurídicos, conviene leerlo como se lee “el técnico cuenta con el apoyo de la dirigencia”.

Y el mercado, que no tiene sentimientos pero sí calculadora, puso precio al asunto. El lunes la acción llegó a perder 8% y cerró con una baja de 4,2%. Dicho de otro modo: el escándalo de espionaje, infidelidad y geopolítica cotizó en poco más de cuatro puntos. Barato. Ni los divorcios salen tan baratos.

Claro que la acción venía golpeada de antes. Estaba cerca de 22% por debajo de su máximo de octubre y la semana previa había sido un tobogán. La noticia no hundió a Nvidia, cayó sobre un hematoma. Y mientras Nvidia sangraba, sus proveedores asiáticos, con TSMC a la cabeza, subían. Moraleja de la economía de la IA: cuando el sol se resfría, los planetas festejan.

Lo verdaderamente interesante es el riesgo de “hombre clave”, ese eufemismo para decir que una compañía que vale más de cuatro billones de dólares depende de la agenda social de un señor de 63 años. Huang tiene apenas alrededor de 3,5% de las acciones y, a diferencia de otros magnates tecnológicos, ninguna estructura de votos que le blinde el control. Lo que lo sostiene es su poder interno, con decenas de ejecutivos reportándole directo, y la certeza del mercado de que nadie más sabe hacer lo que él hace. Mientras tanto, los analistas hablan de un “overhang”, esa nube que se queda sobre la cotización hasta que alguien en un directorio decida qué hacer con ella.

La política, como siempre, aportó el color. Trump dijo que todavía no había hablado con Huang y que probablemente tenga una excusa, el presidente como defensor de oficio. Tres presidentes de comisiones de la Cámara pidieron que Huang les informe a puertas cerradas el 18 de noviembre. El bipartidismo, que en Washington no se consigue ni para aprobar un presupuesto, aparece de golpe cuando hay chips y espías en la misma oración. Elon Musk, por su parte, apoyó la tesis de que Huang es irremplazable para el liderazgo de Estados Unidos en IA. Cuando Musk te llama irremplazable, mirá la puerta de salida.

Hay otro detalle que da gusto recordar, y que necesita contexto. Este escrutinio se suma a la discusión sobre el desvío de chips hacia China, que ya tuvo un caso judicial este año. En marzo, la Justicia de Estados Unidos acusó a tres hombres vinculados con Super Micro, un fabricante de servidores cliente de Nvidia, de sacar de contrabando a China servidores con chips de Nvidia por unos 2.500 millones de dólares, algo que los controles de exportación prohíben. Uno de los acusados era cofundador de Super Micro y había sido fotografiado cerca de Huang en una conferencia de Nvidia. Según la acusación, para disimularlo llegaron a mover los números de serie con un secador de pelo. La empresa no fue acusada como tal, pero su acción se hundió 33% en un día. En 2025, Huang había dicho que no había evidencia de desvío de chips a China y que los equipos eran demasiado grandes para llevarlos en una mochila. Dos senadores, Elizabeth Warren y Jim Banks, le pidieron entonces al secretario de Comercio que determine si esos dichos habían sido engañosos para los reguladores. La pregunta de entonces era si Huang sabía qué pasaba con sus chips. La de ahora es quién estaba averiguando qué pasaba con él.

La semana siguió

El martes el directorio contrató a Joon Kim, ex fiscal federal interino de Nueva York, y a Wachtell Lipton, uno de los estudios más temidos de Wall Street. La plena confianza ya tenía abogado propio. La acción perdió cerca de 5,5% más, y el NYT contó que Marco Rubio habría advertido dos veces a Trump sobre el asunto, lo que deja a la excusa presidencial en una situación incómoda. El miércoles rebotó casi 3%, una de esas treguas que el mercado concede para tomar aire.

Después del cierre llegó el segundo capítulo. El NYT publicó que Huang habría tenido otra relación, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, que le reporta directamente. Es una versión sin confirmar: Huang le respondió al periodista que no debía hablarle directamente a él, Nvidia no hizo comentarios y Powell no respondió. La acción cayó 8% en el after hours. Nótese la escala de precios: el espionaje presunto salió cuatro puntos, y un segundo capítulo sin confirmar, ocho. El mercado no paga moral, paga sorpresa.

El jueves a primera hora, un comunicado breve informó que Huang renunció como presidente ejecutivo y como director, con efecto inmediato. No explicó los motivos ni dio conclusiones de la investigación, de modo que nada permite asegurar que el segundo capítulo haya pesado. En el idioma corporativo, “renunció” suele traducirse como “lo renunciaron”, y Bloomberg ya lo cuenta como una destitución. Antes de la apertura la acción se mostraba cerca de 10% abajo. Si la base es el cierre del miércoles, la renuncia apenas agregó un par de puntos a lo que el mercado ya había descontado: llegó primero a la lectura del testamento. Desde el récord del 6 de octubre, la acción acumulaba al cierre del martes una baja de 31% y más de 1,7 billones de dólares evaporados.

Lo más revelador es el tablero. Una compañía de este tamaño funcionaba sin presidente del directorio y, según Fortune, sin un plan de sucesión claro. Ahora designó a su primer presidente en la historia: Harvey Jones, director desde 1993, el año en que se fundó la empresa. Un modelo de renovación. La CEO interina es la directora financiera, Colette Kress, que seguirá siendo CFO: la empresa que vende paralelismo masivo resuelve su sucesión con multitarea. Gary Gensler, ex presidente de la SEC, ya había dicho que ese directorio era una mala imagen de gobierno corporativo. Y el martes 17 presenta resultados trimestrales, el primer balance sin Huang: los analistas que llegan a preguntar por márgenes van a preguntar por otra cosa.

La lección no es moral, es contable. Durante años el mercado compró chips y, sin decirlo, compró a un señor de campera de cuero que garantizaba que el relato siguiera. Esa campera nunca figuró en el balance, pero la capitalización la llevaba puesta. Nos pasamos años pensando que depender de Nvidia era depender de un chip, y resulta que era depender de una persona. Y nosotros, desde acá, discutiendo soberanía tecnológica con la esperanza de que, al menos, el proveedor duerma tranquilo.