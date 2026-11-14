Italia impuso a Meta una multa de 805 millones de euros por acceder a galerías de Android

La Autoridad de Protección de Datos de Italia sancionó a Meta Platforms Ireland Limited con 805 millones de euros —unos 887 millones de dólares— por acceder a fotos, videos y metadatos almacenados en teléfonos Android sin informar adecuadamente a los usuarios ni obtener su consentimiento específico.

La medida alcanza a la función de Facebook “Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook”, disponible desde 2023. La herramienta propone imágenes y videos guardados en el celular para que el usuario los publique en la red social.

Según la investigación del organismo, la aplicación solicitaba un permiso único para distintas funciones y lo acompañaba con un aviso general que no aclaraba que también habilitaba el acceso a la galería. Además, la opción aparecía activada por defecto. El regulador estimó que unos 20 millones de usuarios de Android en Italia pudieron verse afectados.

El Garante consideró que Meta no obtuvo un consentimiento libre e informado para acceder al contenido del dispositivo. Por eso, ordenó que la función permanezca desactivada por defecto y que la empresa solicite una autorización específica antes de utilizarla. Meta tiene 60 días para cumplir.

La sanción equivale a cerca del 0,47% de la facturación global del grupo. Para fijar el monto, la autoridad tuvo en cuenta la cantidad de personas alcanzadas, la duración de la práctica y la colaboración de la compañía durante la investigación.

El expediente no analizó si las imágenes se utilizaron para entrenar sistemas de inteligencia artificial. El organismo italiano se reservó la posibilidad de revisar por separado una función lanzada en 2026 que procesa en la nube contenido de las galerías.