El Papa ya viaja hacia Uruguay y la expectativa argentina crece
León XIV planea arribar a las 16:30 al país vecino, donde iniciará la gira que lo traerá a Buenos Aires y a Córdoba. En Montevideo, se reunirá con dirigentes políticos y religiosos.
El papa León XIV ya vuela hacia Uruguay para dar inicio a su esperada gira por Sudamérica, en un itinerario internacional que tendrá continuidad durante los próximos días con sus pasos por la Argentina y Perú.
El avión que transporta al Sumo Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene previsto su aterrizaje a las 16:30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.
La gira en la región sudamericana estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre, luego de que el pasado 13 de octubre fuera intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por adenocarcinoma pulmonar.
Esta visita convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, tras los antecedentes que marcó Juan Pablo II en 1987 y 1988.
La bienvenida protocolar tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza Independencia de la capital uruguaya, donde el mandatario Yamandú Orsi encabezará el recibimiento junto con los exjefes de Estado vivos del país vecino: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, acompañados por referentes de diversas corrientes políticas.
Posteriormente, el papa León XIV mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de trasladarse al Edificio "José Artigas" para una reunión con el Presidente y cerrar la jornada con un rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.
El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay
- Viernes 6 de noviembre:
- 16:30: Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.
- 17:30: Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia.
- 17:45: Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.
- 18:15: Encuentro con el presidente Yamandú Orsi
- 19:10: Celebración de las vísperas y homilía junto a la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana.
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- Sábado 7 de noviembre:
- 08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.
- 09:10: Llegada al aeropuerto de "Brigadier General Tydeo Larre Borges" en Paysandú.
- 10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.
- 13:30: Retorno a Montevideo.
- 17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
- 18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.
- 19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.
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- Domingo 8 de noviembre:
- 10:30: Oficio de la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.
- 15:10: Ceremonia de despedida oficial en en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.
- 15:30: Despegue del vuelo pontificio con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
- 16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery para dar comienzo a su estadía en Argentina
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