El Papa ya viaja hacia Uruguay y la expectativa argentina crece

El papa León XIV ya vuela hacia Uruguay para dar inicio a su esperada gira por Sudamérica, en un itinerario internacional que tendrá continuidad durante los próximos días con sus pasos por la Argentina y Perú.

El avión que transporta al Sumo Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene previsto su aterrizaje a las 16:30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

La gira en la región sudamericana estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre, luego de que el pasado 13 de octubre fuera intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por adenocarcinoma pulmonar.

Esta visita convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, tras los antecedentes que marcó Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La bienvenida protocolar tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza Independencia de la capital uruguaya, donde el mandatario Yamandú Orsi encabezará el recibimiento junto con los exjefes de Estado vivos del país vecino: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, acompañados por referentes de diversas corrientes políticas.

Posteriormente, el papa León XIV mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de trasladarse al Edificio "José Artigas" para una reunión con el Presidente y cerrar la jornada con un rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay