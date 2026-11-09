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La primera misa de León en Buenos Aires

En su primer día completo de actividad en Argentina, León XIV vivió emociones fuertes en el Cottolengo Don Orione. El primer oficio religioso lo da en el Monumentos de los españoles, en Palermo, ante una multitud. 

Por redacción
| Hace 3 horas
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