Los resultados de la siembra de maíz y soja en los campos “vecinos” a San Luis

Los ingenieros agrónomos Ramiro Goncálvez, Juan Cruz Domínguez Camuss y Tomás Daract hicieron un pormenorizado análisis de siembra y cosecha en los campos comprendidos en el “hexágono” que se recuesta sobre las sierras de San Luis. Si bien hubo lluvias abundantes, el granizo (que estuvo presente con constancia) generó inconvenientes en las plantaciones maiceras, de soja. y de girasol.

Zona 1: El Amparo, Cuatro Esquinas, La Petra y La Cumbre:

Precipitación media acumulada en febrero: 89 mm

Granizo fuerte: 21/02



Zona 2: Eleodoro Lobos, Comandante Granville, Juan Llerena y Fraga

Precipitación media acumulada en febrero: 65 mm

Granizo fuerte 21/02 E. Lobos

Se estima que las buenas precipitaciones de febrero ocurridas durante el periodo crítico de los cultivos, benefician en distinta magnitud los rendimientos de los mismos al momento de la cosecha. Como así también los eventos de granizo que afectaron distintas zonas, con diferentes intensidades, ocasionaron grandes perdidas, quebrado de plantas, defoliación y perdida de área fotosintéticamente activa.

Maíz

Los maíces tempranos se encuentran en el estado fenológico R3/R4, y los maíces tardíos en R1/R2

Los cultivos que no han sido afectados por el granizo y que se han destinado a picado para silajes, rinden en promedio 40.000 kg. de materia verde por hectárea para la Zona 1 y 29.000 kg. de MV/ha para la zona 2.

En la zona 1 los rendimientos que se esperan para grano para los lotes en buenas condiciones, que no han sido afectados por estrés hídrico o granizo, en promedio 6800 kg/ha.

Para la zona 2, en promedio se estiman 4800 kg/ha

En febrero se observó una alta presencia de yuyo colorado (Amaranthus sp) con diferentes incidencias. También, en algunos lotes se observó la senescencia de las hojas basales como mecanismo de defensa a la falta de lluvias.

Maíz destino Silo sobre 190 has

La medición de los maíces par picar son las siguientes.

Maíz Temprano Zona 1

35.000/45.000 kgs de Mat Verde/ha

Soja

El cultivo de soja se vio fuertemente afectado por el granizo. Los lotes que fueron sembrados temprano se encuentran en el estadio fenológico de R4/R5. La soja que fue sembrada más tarde se encuentra en R3/R4.

Durante febrero se observó presencia de orugas como Anticarsia gemmatalis, Helicoverpa gelotopoen , Rachiplusia nu y baja incidencia de chinches.



En los lotes de soja que han sido afectados por el granizo, quedaron plantas con tallos muy débiles o apenas agarrados, por lo cual cuando se comience a trillar, posiblemente las vainas caigan al suelo.



Recomendación: se sugiere adelantar la cosecha para evitar dichas pérdidas. Este adelanto tiene como beneficio ingresar más temprano en el mercado que el grueso de la cosecha, lo que conlleva conseguir mejor disponibilidad, logística y precios.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se estima que en la provincia de San Luis los cultivos de soja rendirán hasta un 10% menos comparativamente con las ultimas 5 campañas.

Girasol

Es otro de los cultivos tradicionales, aunque con la menor superficie cultivada, avanza hacia la cosecha que comenzará en unos 15/20 días. Algunas plantaciones han sido afectadas por el granizo y, en las cabeceras, se observa el daño ocasionado por las palomas.