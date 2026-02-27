La épica travesía de las mujeres motociclistas que buscan un Récord Guinness

La ruta ya no es solo un destino, es un mensaje. Desde el pasado 3 de enero, cuando la travesía arrancó en Anisacate, Córdoba, un grupo de mujeres motociclistas de diversas provincias comenzó a escribir un capítulo histórico para el género en nuestro país. Son parte del Women Riders World Relay (WRWR) 2026, una iniciativa internacional que une a pilotos y copilotas de más de 130 países con una meta clara: romper estereotipos y alcanzar un Récord Guinness.



Un relevo que no es carrera, sino red



A diferencia de otras competencias, el WRWR no busca quién llega primero. Se trata de un relevo simbólico. A lo largo de este año, la posta —que en esta edición se modernizó y ahora es virtual mediante un código QR— viaja de mano en mano entre las llamadas "guardianas" de cada región.



El grupo, que cuenta con una base permanente de unas ocho mujeres, funciona como un organismo vivo que se expande y contrae según el tramo: muchas acompañan hasta donde pueden y luego regresan a sus hogares, mientras otras toman el mando para continuar el recorrido. Es una construcción colectiva donde cada kilómetro suma para el objetivo final.



“La idea sigue siendo salir a rodar y conectarnos. Ahora el bastón es virtual, pero la esencia de rodar juntas es lo que mantiene la bandera en movimiento”, explicó Ochoa, una de las referentes del grupo.



Los tres pilares del movimiento



Más allá del récord, el WRWR se asienta sobre tres objetivos fundamentales que trascienden el asfalto:



Conectar: Tejer redes entre mujeres que comparten rutas, vivencias y el mismo amor por el motociclismo.

Desafiar: Enfrentar retos personales, desde aprender mecánica básica hasta lidiar con las inclemencias climáticas de las rutas argentinas, como los vientos extremos del sur.

Transformar: Interpelar a la industria. Las moteras reclaman indumentaria, cascos y accesorios diseñados específicamente para la fisonomía femenina, un pendiente que la industria aún les debe.



Mujeres de carne y hueso, más allá del casco



Lejos de la imagen romántica que suele rodear al mundo motor, las protagonistas de esta historia son docentes, profesionales de la salud, bibliotecarias y emprendedoras. Mujeres que, tras cumplir con sus jornadas laborales y sus responsabilidades familiares, encuentran en la moto un espacio propio.



“Somos mamás, trabajamos y tenemos responsabilidades, pero también necesitamos tiempo para nosotras”, resumió Luzy Villaroel, referente del desafío en San Luis. Para ellas, el viaje es una forma de libertad y una invitación directa a otras mujeres: animarse a rodar.



Hacia el cierre del año



La hoja de ruta para 2026 es ambiciosa: el recorrido apunta al sur, con escala obligada en Ushuaia y retorno por la mítica Ruta 40. Durante todo el trayecto, las participantes firman una bandera que, al concluir el año, será presentada como prueba fehaciente ante el Libro Guinness.



El horizonte es claro: Argentina quiere ser sede del cierre sudamericano del WRWR en 2027, basándose en el puntaje acumulado a través de la aplicación oficial. Mientras el motor sigue en marcha, estas mujeres demuestran que, cuando se trata de abrir caminos, no hay curvas ni climas que las detengan.

